Ravello disservizio RAI intervento del Sindaco Salvatore Di Martino

COMUNE DI RAVELLO

PROVINCIA DI SALERNO

STAZIONE DI SOGGIORNO E TURISMO

CITTA’ DELLA MUSICA

IL SINDACO

Spett.le Rai – Radiotelevisione Italiana Spa

Viale Mazzini, 14 – 00195 Roma

Cortese attenzione Dr. Stefano Ciccotti Chief Technology Officer

raispa@postacertificata.rai.it

Egregio Dr. Ciccotti Come ben saprà, la Rai, come da richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico, ha provveduto a cambiare nei giorni scorsi la frequenza di trasmissione relativa ad alcuni impianti di diffusione del Digitale Terrestre in tutta la Campania. Orbene il risultato immediato che i miei concittadini stanno subendo è la impossibilità di vedere i canali RAI, nonostante abbiano effettuato le operazioni di rimodulazione degli apparati televisivi. Sembrerebbe che la causa sia da imputare alla “debolezza” del nuovo segnale rispetto al vecchio segnale regolarmente fruibile e fruito. Tutto quanto premesso, con la presente le richiedo espressamente di intervenire, con tutta l’urgenza del caso, per assicurare l’immediato ripristino delle condizioni per una corretta fruizione del servizio pubblico RAI. Le anticipo sin d’ora che, al perdurare di tali condizioni, la mia Amministrazione si attiverà per l’avvio di una Class Action a tutela dei diritti dei contribuenti, che già da diversi giorni stanno subendo il mancato utilizzo del servizio televisivo pubblico. Confidando in un sollecito intervento riparatore per il disservizio, la saluto distintamente.

Ravello 21 dicembre 2017

Avv. Salvatore Di Martino