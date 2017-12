Agerola, incidente tra auto e camioncino della nettezza urbana

🔊 Ascolta questo articolo

Stamattina tra le 8.30 e le 9.00, ad Agerola nella frazione Bomerano un camioncino della nettezza urbana (poco più grande di una vettura) che scendeva dal Parco Corona ha fatto incidente e si è scontrato con un auto di grossa cilindrata che era diretta ad Amalfi. Il mezzo si è ribaltato in strada e per l’autista c’è stato l’immediato trasporto in ospedale. Nulla di grave per fortuna per l’uomo, che esce illeso dallo scontro, ma con qualche malanno. Non si conosce ancora la precisa dinamica del sinistro, ma seguiranno aggiornamenti. (Immagine di repertorio)