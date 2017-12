Positano, “Progetto Bellezza”: 1,9 milioni di euro per la Villa Romana. Finanziata Villa Fondi a Piano di Sorrento

🔊 Ascolta questo articolo

Una bella notizia di inizio d’anno per Positano: 1 milione e 900mila euro per la Villa Romana, a dircelo è il sindaco Michele De Lucia. “Un finanziamento che permetterà di continuare gli scavi nella nostra Villa Romana, che stiamo cercando di far aprire – dice il primo cittadino a Positanonews – sarà un grande 2018 per la nostra Positano”. La Villa Romana di Positano entra tra i 273 gli interventi che sono stati approvati nell’ambito del “Progetto Bellezza”, il piano da 150 milioni di euro promosso dal Governo Renzi con lo scopo di valorizzare i luoghi culturali dimenticati. I dossier del Progetto erano stati affidati alla cura dell’ex sottosegretaria Maria Elena Boschi e la Commissione, istituita nel giugno scorso, ha concluso le proprie attività di valutazione lo scorso 15 dicembre. La Costa d’Amalfi oltre all’intervento di Positano è riuscita ad ottenere 200mila euro per il progetto NaturArte a Praiano, che ha incantato anche l’Obama Foundation ed è oggetto di lavoro da parte di Roberto Pontecorvo e la sua squadra. Nella Penisola Sorrentina, 150mila euro sono stati elargiti per interventi su Villa Fondi de Sangro a Piano di Sorrento.

La Provincia di Salerno è il territorio a cui è stata riconosciuta un importante fetta dei finanziamenti in Campania, con oltre 10 milioni di euro totali. Restano San Domenico a Maiori che furono segnalati con vigore lo scorso anno. Molte sono state le richieste inviate alla mail istituita dall’ex Presidente del Consiglio e tanti i rimpianti tra le due costiere: solo in Costa d’Amalfi si era creato grande fermento per il Convento di San Domenico a Maiori, mentre sono stati vanificati i sogni di veder rinascere il campanile della chiesa di Torre a Minori o il Conservatorio di Pucara a Tramonti.