Sorrento, continua la lotta all’abusivismo edilizio: 12 denunciati

Continua incessante la lotta all’abusivismo edilizio in Penisola Sorrentina. In particolare, come comunica lo stesso Comune, a Sorrento sono scattate ben 12 denunce relative alle irregolarità riscontrate nel mese di novembre.

Come si legge, ad esempio, è scattata la denuncia per una proprietaria di un immobile in via Atigliana dove è stata la trasformazione di un locale di 11 mq da cisterna a cucina, la costruzione di un porticato con struttura in legno e copertura in lamiera, incannucciato, realizzazione di pavimentazione esterna e di un barbecue in muratura.

In via Fuoro è stata riscontrata l’occupazione sine titulo di suolo pubblico con una panchina sulla carreggiata nei pressi di uno stallo riservato alla sosta dei veicoli. In via degli Archi, invece, in un’attività extralberghiera è stato riscontrato il cambio di destinazione d’uso di un soppalco da deposito ad area abitativa e sono state denunciate due persone. In una pizzeria di Piazza Marinai d’Italia, invece, è stata riscontrata una pedana in legno non regolare.