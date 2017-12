Sorrento-Costa d’Amalfi, pesca sostenibile: 4 bandi dal Flag “Approdo di Ulisse” per i pescatori

🔊 Ascolta questo articolo

Il FLAG della Penisola Sorrentina e della Costa d’Amalfi, dopo la conclusione degli iter di rito per la concessione dei finanziamenti regionali riferiti alle SSL dei FLAG Campani, non ha perso tempo ed il 21 dicembre 2017 ha prontamente pubblicato i primi quattro bandi di misura riferiti alla Priorità n. 1 “Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze” del PO FEAMP Campania 2014-2020 di cui alla Strategia di Sviluppo Locale “Approdo di Ulisse”. Dopo l’avviso esplorativo avviato per operatori economici, avviato lo scorso settembre, si attiva in Italia il primo FLAG, mentre la Campania può vantare un attivazione SSL, fatto che inorgoglisce il nostro territorio quanto l’intera regione.

Il nostro territorio può quindi accedere a 4 bandi e 4 misure per il rilancio della pesca.

“Diversificazione e nuove forme di reddito” per una misura 1.30 che garantisce un budget di 180.000,00 euro a chi tra i nostri pescatori vorrà diversificare la propria attività nel rispetto della sostenibilità ambientale; “Salute e sicurezza” per la misura 1.32 che mette a bando 50.000,00 euro; “Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici”, questo il riferimento della misura 1.41 bandita per un contributo pubblico complessivo di € 150.000,00 destinati ai pescatori che sapranno presentare proposte progettuali innovative; “Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate”: ulteriori 100mila euro messi a bando sulla misura 1.42.

“Potevamo rinviare la pubblicazione di questi primi bandi al nuovo anno, ma abbiamo ritenuto di attivarci subito a riprova che stiamo mantenendo gli impegni con i nostri territori” ha sottolineato il Presidente, Fortunato Della Monica, sindaco di Cetara, confermando un agire pronto del nostro FLAG che sia foriero di risultati nell’immediato. A fine anno, in genere si fanno sempre i bilanci rispetto all’anno appena trascorso: ebbene, il FLAG Approdo di Ulisse può confermare che il 2017 è stato un anno di lavoro intenso, con risultati importanti e che ha dunque voluto chiudere in bellezza, attivando subito le iniziative rivolte proprio a chi, prima di chiunque altro necessita di un sostegno concreto: i nostri pescatori”.

C’è tempo fino al 28 febbraio 2018 per candidarsi sui bandi di misura su indicati e che sono visionabili e scaricabili, completi di modulistiche sul sito istituzionale del FLAG – www.flagapprododiulisse.it – sia sulla Home page che nella sezione albo pretorio on line, oltre che sui siti istituzionali dei partner pubblici del FLAG, tra i quali spiccano i 20 comuni delle due costiere. Il FLAG dispiegherà le attività sull’intero territorio di riferimento e sono previsti a partire dal mese di gennaio una serie di incontri sul tema cui potranno partecipare tutti gli interessati. Si comincia con il 12 gennaio 2018, alle 17.00, presso la residenza municipale del comune di Cetara. Un’occasione per salutare il nuovo anno immergendoci nelle opportunità del FLAG ed in particolare, dei Bandi di Misura pubblicati.

Insieme alla pubblicazione delle misure, giunge sovente l’augurio del FLAG e di tutta la struttura, nelle parole del Presidente Della Monica: “L’ambiziosa Strategia di Sviluppo Locale del FLAG Approdo di Ulisse, frutto di mesi di lavoro ci ha visti impegnati per tutto il 2017 e ci vedrà impegnati ancora di più con il nuovo anno. Siamo certi di aver reso cosa gradita al nostro comparto della pesca proponendo a chiusura i primi bandi che troveranno di certo un riscontro positivo in termini di proposte e candidature. Il 2018 sia un anno di riscatto per i nostri territori costieri, per i nostri pescatori e le loro famiglie. Augurandovi un buon Capodanno ed un buon inizio 2018, rinnovo l’invito al 12 gennaio 2018 presso il Comune di Cetara”.