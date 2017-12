Vietri sul Mare si è dotata della Carta d’Identità elettronica

Tweet on Twitter

Share on Facebook

🔊 Ascolta questo articolo

Il Comune di Vietri Sul Mare informa dal proprio sito istituzionale che si è dotato della Carta d’Identità elettronica. I cittadini vietresi potranno finalmente accedere all’evoluzione della tessera di identità in versione cartacea, che consente di comprovare in modo certo i dati del titolare, tanto sul territorio nazionale quanto all’estero, essendo valida per l’espatrio verso i paesi dell’Unione Europea.

La CIE ha le dimensioni di una carta di credito ed è caratterizzata da un supporto in policarbonato personalizzato con la foto e i dati del cittadino. La carta è corredata da elementi di sicurezza come ologrammi, sfondi di sicurezza, micro scritture ecc., ma soprattutto da un microprocessore a radio frequenza che costituisce una componente elettronica di protezione dei dati anagrafici e della foto da contraffazione. Ogni documento è poi contrassegnato da un numero seriale stampato sul fronte in alto a destra.

La Carta di identità elettronica può essere richiesta presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Vietri Sul Mare. La sua durata varia secondo le fasce d’età di appartenenza: tre anni per i minori di età inferiore a 3 anni; cinque anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni; dieci anni per i maggiorenni. Il Comune consiglia all’atto della richiesta, di munirsi di codice fiscale o tessera sanitaria al fine di velocizzare le attività di registrazione.