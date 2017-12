La penisola sorrentina amalfitana e Capri maestra di ospitalità 2017

🔊 Ascolta questo articolo

Tripadvisor premia, a seguito delle segnalazioni di migliaia di utenti, una serie di alberghi della penisola sorrentina amalfitana e Capri, confermandola anche per il 2017, quale maestra di ospitalità, in tutte varie categorie.Alcune strutture risultano essere pluripremiate in quanto listate nella categoria Lusso e Romantici, o Piccoli Hotel e Boutique. Oltre le strutture il plauso va soprattutto ai tantissimi lavoratori che con il loro contributo, dal semplice facchino allo chef stellato, fanno si che l’ente presso cui operano raggiunga e mieta dei risultati di alto livello. Non sono da meno certamente le scuole di preparazione come l’Alberghiero di Vico Equense e il San Paolo di Sorrento, che forgiano e educano, non ad un mero servizio, ma ad un relazionarsi con il cliente ponendolo nella condizione di massimo confort.