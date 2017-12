Dopo il successo del 25, il 1 e 6 Gennaio la compagnia teatrale “l’Airone” torna in scena con “Natale in Casa Cupiello”

🔊 Ascolta questo articolo

Dopo il grande successo della prima del 25 Dicembre, il 1 e 6 Gennaio la Compagnia Teatrale “L’Airone” ritorna in scena con: “Natale in casa Cupiello” commedia in tre atti di E. De Filippo per la regia di Anna De Martino.

Date : 1 e 6 Gennaio 2018 al Teatro Sant’Antonino (presso la Cattedrale di Sorrento) ore 19:30. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Visto il “tutto esaurito” del 25, si consiglia di arrivare in teatro con largo anticipo.

La Compagnia Teatrale “L’Airone” opera sul territorio da circa 25 anni, spaziando tra i vari autori della tradizione napoletana e non solo. Il gruppo, sapientemente guidato da Anna De Martino, unisce una forte identità storica, alla capacità di rinnovarsi con nuove attrici e nuovi attori di anno in anno, mantenendo sempre come caposaldo la passione per il Teatro, inteso come una sana palestra di vita “su è giù da un palco”; unita ad un forte e coeso lavoro di gruppo, e la volontà di regalare sorrisi e risate agli spettatori che di anno in anno, partecipano e seguono con interesse le loro rappresentazioni teatrali. Esse omaggiano principalmente la grande e radicata tradizione della commedia napoletana, da cui attingono fortemente lo spirito, riproponendolo anche attraverso interessanti ed originali spunti.

Personaggi/interpreti (in ordine di apparazione):

Concetta/Marika Esposito

Luca Cupiello/Francesco Gargiulo

Tommasino/Giovanni Di Martino

Pasqualino Cupiello/Gino Gargiulo

Ninuccia/Maria Laura Sardella

Nicola Percuoco/Giuseppe Russo

Raffaele, il portiere/Sabato Rispoli

Vittorio Elia/Mauro D’Arco

Carmela Pastorelli/Nausica Stile

Olga Pastorelli/Azzurra Stile

Il dottore/Sabato Rispoli

Regia : Anna De Martino

Direttrice di Scena : Angela Capozzi

Direttore tecnico : Tony Costa