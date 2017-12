Positano ristoranti chiusi a Natale. De Lucia “Amarezza, ma interverremo”. Sul modello Amalfi anche Ravello

🔊 Ascolta questo articolo

Positano ristoranti chiusi a Natale. De Lucia “Amarezza, ma interverremo”. Non ha nascosto la sua contrarietà il sindaco di Positano per la pagina buia dell’ospitalità turistica della perla della Costiera amalfitana nel giorno di Natale. Nessun ristorante aperto in tutto il paese e solo nel pomeriggio si è aperto un bar, il Paradise, dove non c’era un posto tanta la gente che voleva un “buco” dove poter stare. Il primo cittadino è stato incisivo nelle sue dichiarazioni “E’ inaccettabile quello che è successo a Natale, spero che gli operatori si organizzino altrimenti provvederemo ad emanare un’ordinanza ad hoc”. Staremo a vedere se le parole si concretizzeranno in fatti, ma quello che ha detto il sindaco è assolutamente condivisibile. Le attività commerciali operano sempre sulla base di una licenza di carattere pubblico, non possono chiudere o aprire a seconda della mole dei presunti guadagni, ma ci dovrebbero essere delle regole, anche per rispetto della licenza ricevuta che consente di poter operare e guadagnare in tempi di grande affluenza. Pensiamo al caso di Fornillo e zone limitrofe, oltre dieci ristoranti presenti, possibile che a gennaio debbano chiudere tutti come è successo l’anno scorso? E’ davvero inconcepibile, uno all’anno faccia un sacrificio, che poi sacrificio non è del tutto, ci si divide. Diverso è il caso di Montepertuso dove sono solo in tre, e pure ci dovrebbe essere qualcuno, per fortuna c’è un bar. Ma Fornillo, per esempio, con una decina di realtà nel comprensorio , è davvero inconcepibile che non abbia una sola attività aperta. A Natale si è toccato comunque il fondo, turisti in cerca di un ristorante dirottati a Piano di Sorrento o sui Colli di Fontanelle a Sant’Agnello, dove per fortuna erano aperti tutti, ma con che considerazione per Positano da parte di questi turisti possiamo immaginarlo. Il modello su cui puntare potrebbe essere Amalfi, dove si fa una programmazione e se non viene rispettata scattano sanzioni anche gravi, fino alla chiusura dell’attività, ed anche Ravello potrebbe decidere di passare alle maniere forti , stando a quello che ha detto il sindaco Salvatore Di Martino all’Auditorium Oscar Niemeyer verso gli operatori che chiudono senza rispetto alcuno ne del paese ne degli ospiti. Al sistema delle sanzioni, ovviamente, dovrà essere affiancato anche un sistema delle premialità, meno tasse per chi è aperto d’inverno, incentivi e quant’altro possa si possa fare, anche con programmi di eventi e manifestazioni, oltre a molta comunicazione. Prima di abituare i nostri ospiti al fatto che i nostri paesi sono aperti ci vorrà del tempo, siamo sicuri che l’apertura anche invernale porterà anche incrementare il turismo tutto l’anno. Se i gestori sono stanchi possono anche delegare , come una volta fece la Zagara con De Lucia, un suo brillante dipendente. Il locale lavorava anche d’inverno, le sue tombolate di fronte ad un camino sono ancora oggi mitiche. Dunque a ciascuno il suo, tutte le parti in causa si devono dare da fare ma non è da paese turistico non offrire ospitalità o servizi in un giorno come il Natale con tanti turisti sul posto.