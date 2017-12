🔊 Ascolta questo articolo

Sant’Agnello attacco dei blog a Sagristani, dal Wine Bar ad Argosid all’ospizio e housing sociale. Un post al giorno contro il sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani e aumenteranno con l’avvicinarsi delle elezioni. L’attacco dove si è alzato il tiro è quello sull’housing sociale realizzato dall’ingegner Antonio Elefante, che è principalmente preso di mira, al punto da spingerlo a denunciare tutto alla procura della Repubblica di Torre Annunziata e di affermare che sono stati pubblicati documenti falsi. Al momento a parlarne sono principalmente blog , non testate giornalistiche, che fanno questi presunti “scoop”, una addirittura anonima. Positanonews non si tira indietro ma con i documenti non si può sapere mai. Gli atti preliminari con prezzi differenziati di acquisto dell’ housing sociale sono stati dichiarati falsi dal diretto interessato. Sul Wine Bar di Sant’Agnello ci sono una caterva di procedimenti amministrativi, fra ricorsi al Tar , ordinanze di chiusura, sospensive, ora addirittura una richiesta di intervento alla Corte dei Conti perchè non ci sarebbe stato un intervento decisivo dell’amministrazione nei confronti dei presunti abusi del Wine Bar, contestati principalmente da due vicini. Sta di fatto che il wine bar, di fatto, a noi non risulta che sia mai stato chiuso, ne che vi siano procedimenti penali. Si sfiora il giallo nella vicenda dell’ospizio autorizzato dal responsabile dell’ufficio tecnico del Comune il geometra Ambrosio . Secondo il blog “contro” Sagristani ci potrebbe essere l’interesse indiretto di persone dell’ambito della politica di Sorrento, Mario Gargiulo, tramite il fratello Albino per una piccola parte, e Mariano Ponticorvo, assessore e consigliere comunale, tramite persone collegate a lui e la società MSJM Corporation molti ci chiedono perché non ne parliamo, ma ci sono delle cose che non tornano, perchè fare un atto di vendita ad una società BUSIELLO BUILDING S.R.L. si trova in VIA GIOVANNI PORZIO, SNC a NAPOLI (NA) per non apparire, e fare parecchie spese per questo atto non necessario in fin dei conti, se poi alla fine è “tracciata” la loro titolari età precedente? Insomma si presume che una volta realizzato l’albergo torni in mano agli stessi la titolarità del bene. Ma conviene affrontare tutte queste spese? Ha senso fare tutti questi atti? L’opera è realizzabile? Sul punto vi è un esposto del WWF, staremo a vedere. Poi l’ultima questione è Argosid per la fibra che a Sant’Agnello non si riesce a mettere, mentre a Vico Equense, Piano e Sorrento si, con diffide della stessa Argosid al Comune- Anche qui ci sovviene qualche dubbio si adduce di aver messo la banda larga anche a Positano ( e non ci risulta ) . Il vero problema per gli autori di tutti questi posta è che questi attacchi spesso anonimi, con toni aggressivi, con documenti contestati, potrebbero riverlarsi un vero e proprio boomerang a favore di Sagristani. E’ ovvio che in campagna elettorale succede di tutto ed è per questo che cerchiamo di stare attenti rischiando anche, vedi housing sociale, non certo perché serviamo un sindaco o un altro, ma il popolo al quale vorremmo far sapere quanto possibile notizie più vicine alla verità senza che siano di “parte” come purtroppo succede sempre quando si avvicina la data di una elezione.

Qui sotto la sentenza del Tar contro il Comune di Sant’Agnello

N. 06001/2017 REG.PROV.COLL.

N. 03468/2017 REG.RIC

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3468 del 2017, proposto da:

Luigi Pane e Assunta Pane, rappresentati e difesi dall’avvocato Francesco Saverio Esposito, con domicilio legale presso la Segreteria del TAR Campania – Napoli, piazza Municipio 64;

contro

Comune di S. Agnello, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Ferdinando Pinto e Giulio Renditiso, con domicilio eletto presso lo studio Erik Furno in Napoli, via Cesario Console 3;

nei confronti di

De Gregorio Giuseppe e D’Esposito Concetta, non costituiti in giudizio;

New Economy s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Luisa Acampora, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale A. Gramsci 16;

avverso

il silenzio serbato dal Comune di Sant’Agnello (Na) nei confronti delle diffide presentate dai ricorrenti in data 21 Settembre 2016 con protocollo 17147, 14 Novembre 2016 con protocollo 21421 e 16 Marzo 2017 con protocollo 4430 e con le quali gli stessi invitavano Ufficio Tecnico e SUAP ad adottare atti idonei a inibire l’attività di ristorazione denominata “Wine Bar” gestita dalla società “New Economy” s.r.l. nel locale ubicato in via M. B. Gargiulo civico n. 7 nonché a sanzionare gli abusi edilizi eseguiti nello stesso locale, di proprietà dei sig.ri Giuseppe De Gregorio e Concetta D’Esposito, definendo le pratiche di condono edilizio inerenti i locali dove è esercitata l’attività e rigettandole.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di S. Agnello e di New Economy s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2017 la dott.ssa Rosalia Maria Rita Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti espongono di essere proprietari nel territorio del Comune di Sant’Agnello di distinte unità immobiliari nel fabbricato avente accesso principale dal civico n. 9 di via Monsignor Bonaventura Gargiulo e confinante con proprietà Giuseppe De Gregorio e Concetta D’Esposito; in tale proprietà confinante vengono esercitate due attività connesse – un bar ristorante (denominato “Wine Bar”) e un esercizio commerciale denominato “La Galleria” – entrambe gestite dalla società “New Economy” s.r.l. di Marco De Gregorio, controinteressata nel presente giudizio.

Parte ricorrente precisa che con ordinanza n. 30 del 5 maggio 2016 il Comune di Sant’Agnello contestava ai coniugi Giuseppe De Gregorio e Concetta D’Esposito alcuni abusi (opere eseguite senza i prescritti titoli edilizi) e che avverso detto provvedimento pende presso questa Sezione il ricorso n. 3624/2016 R.G.; aggiunge che con ordinanza n. 8 del 1° Luglio 2016 il Comune di Sant’Agnello inibiva l’attività comunicata con SCIA del 7 aprile 2016, avverso la quale la società New Economy proponeva innanzi alla III Sezione di questo TAR il ricorso n. 3321/16, definito con sentenza n. 4888/2015, di parziale accoglimento (limitatamente al diniego della s.c.i.a. per variazione prot. n. 12681 del 4 luglio 2016).

Sostengono i ricorrenti che gli abusi eseguiti sui locali gestiti dalla società New Economy sarebbero tali da comportare la chiusura totale dell’attività; essi rappresentano di avere segnalato al Comune di Sant’Agnello, mediante reiterati atti, la necessità di sanzionare gli abusi di cui trattasi (nota assunta al protocollo generale del Comune il 21 Settembre 2016 al n. 17147; nota del 16 Marzo 2017 assunta al protocollo generale al n. 4430 che richiamava le diffide precedenti del 21 Settembre 2016 e del 16 Novembre 2016).

Ciò che in sostanza i ricorrenti hanno chiesto al Comune è: a) di definire le pratiche di sanatoria e condono edilizio nonché i procedimenti inerenti l’attività commerciale; b) di dare esecuzione alle ordinanze emesse.

2. Avverso l’inerzia del Comune i ricorrenti agiscono ex art. 117 c.p.a., deducendo violazione dell’art. 31 DPR n. 380/2001 e della l. n. 287/1991, nonché dell’art. 2 l. n. 241/1990; essi lamentano che, a fronte di abusi conclamati, il Comune ha omesso di definire i procedimenti pendenti sia relativamente alle istanze di condono presentate dai coniugi De Gregorio, sia relativamente alle istanze in sede commerciale presentate dalla società New Economy, nonché diversi profili di eccesso di potere.

In ricorso si chiede che venga dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Sant’Agnello sulle diffide già menzionate, che venga ordinato all’ente di provvedere e che sia contestualmente nominato un commissario ad acta che provveda sostitutivamente ove necessario.

Si è costituita in giudizio la controinteressata società New Economy – società di gestione di parte dei locali di proprietà dei coniugi Concetta D’Esposito e Giuseppe De Gregorio – la quale rappresenta che il Dirigente della VII Unità SUAP del Comune di Sant’Agnello ha emesso l’ordinanza n. 9 del 12 agosto 2017, con cui si intimava il divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione di cibi e bevande, per rimozione degli effetti prodotti dalla SCIA per variazione del 4 luglio 2016 prot. n. 12830 e si avviava il procedimento di annullamento della stessa SCIA relativa allo svolgimento dell’attività di somministrazione, ristorazione e bar dell’esercizio commerciale New Economy.

Parte controinteressata produce la sentenza della III Sezione di questo TAR n. 4491/2017; detta pronuncia, definendo il giudizio instaurato avverso l’ordinanza n. 9/2017 (nel quale i signori Pane intervenivano ad opponendum), ha ritenuto che «il ricorso è meritevole di accoglimento, poiché:

a) come affermato nello stesso provvedimento, l’attività oggetto della SCIA in variazione concerne locali conformi alla normativa urbanistico-edilizia, ovvero che non formano oggetto dell’ordinanza di demolizione del 5/5/2016 n. 30 (per la parte riguardante l’ampliamento di mq. 85 della parte terminale del locale);

b) quanto al tratto iniziale del locale, oggetto di trasformazione (con incremento di volume di circa mc. 42, mediante abbassamento del piano di calpestio, già sanzionato con la stessa ordinanza, poi rettificata sul punto con provvedimento della competente Unità Organizzativa del 7/9/2017 n. 36), deve ritenersi consentita la prosecuzione dell’attività sino alla definizione dell’indicata istanza di condono edilizio, come di recente affermato in analoga fattispecie da questa Sezione, avendo riguardo ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità delle misure amministrative (“la natura e l’allocazione delle opere abusive contestate consentono (per quanto risulta in atti) la prosecuzione dell’attività di ristorazione nei locali originariamente autorizzati (almeno fino all’esito del procedimento sulla domanda di condono che risulta tuttora pendente)”: sentenza del 5/9/2017 n. 4250);

c) l’ulteriore circostanza, emergente dal provvedimento, secondo cui per l’abbassamento del solaio “non sussisterebbero le condizioni per l’agibilità” non può legittimamente fondare il divieto di prosecuzione dell’attività, non essendo sufficiente addurre tale rilievo in forma dubitativa, occorrendo piuttosto l’adeguato accertamento su un tale fattore e sulla sua effettiva incidenza sulle condizioni di igienicità e di salubrità dei locali (cfr., ancora, la menzionata sentenza del 5/9/2017 n. 4250: “l’ordine di cessazione dell’attività deve essere limitato all’inibitoria dell’utilizzo delle opere abusive, di cui sia ordinata la demolizione, e non può estendersi di per sé all’intera attività aziendale, a meno che beninteso non risulti (dal provvedimento o dagli atti del procedimento, il che non è nella specie) che le opere abusive sono parte essenziale ed indispensabile per la conduzione dell’esercizio, che perderebbe altrimenti la possibilità stessa di operare ovvero i requisiti di agibilità”)». La sentenza ha quindi annullato il provvedimento recante il divieto di prosecuzione dell’attività e ha respinto la domanda risarcitoria «per insussistenza del danno quanto alla chiusura (non verificatasi, in ragione anche della tutela cautelare accordata con decreto monocratico), mentre è indimostrato l’addotto pregiudizio economico per lesione all’immagine.»

Tanto premesso, parte controinteressata eccepisce l’improcedibilità del ricorso in esame per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che il ricorso avverso il silenzio proposto dai signori Pane, notificato il 17 luglio 2017, è stato superato dalla successiva ordinanza n. 9 del 12 agosto 2017, poi annullata con la sentenza su parzialmente richiamata.

Parte controinteressata produce anche il provvedimento di rettifica dell’ingiunzione n. 30 del 5 maggio 2016.

3. Anche il Comune di Sant’Agnello, costituitosi in resistenza, eccepisce l’inammissibilità del ricorso, osservando di non essere inadempiente in quanto tutti gli atti necessari sarebbero stati emessi: l’Ufficio Urbanistica ha istruito le pratiche di condono che sono all’esame della Commissione Locale per il Paesaggio; l’Ufficio Commercio ha adottato un provvedimento di chiusura che è stato, come già s’è avuto modo di dire, annullato da questo TAR; è stata poi presentata una nuova SCIA (19 luglio 2017) per variazione della superficie alla quale l’Ufficio Commercio ha dato prontamente riscontro con nota del 3 ottobre 2017, prot. 16594.

4. Alla camera di consiglio del 7 novembre 2017 è stato dato avviso al difensore dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 73/3 c.p.a., della possibile irricevibilità del ricorso per tardività del deposito. Come risulta dal verbale, su istanza di rinvio di detto difensore, alla quale le controparti non si sono opposte, la trattazione della causa è stata fissata all’udienza camerale del 19 dicembre 2017, onde consentire alla parte di effettuare verifiche sulla circostanza su indicata e di presentare eventuali memorie sulla questione rilevata d’ufficio.

5. Da ultimo le parti hanno svolto ulteriori difese.

Con memoria del 27 novembre 2017 parte controinteressata ha sostenuto l’improcedibilità del ricorso avversario per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l’amministrazione ha risposto anche all’ultima diffida dei signori Pane e che sulla legittimità delle determinazioni da assumere sussiste una riserva alle valutazioni urbanistico-catastali e igienico-sanitarie, fra loro connesse e pervase di discrezionalità tecnica per gli elementi di fatto e di diritto da esaminare.

6. Dal canto suo il Comune di Sant’Agnello ha depositato tutti gli atti adottati in relazione alla vicenda oggetto di controversia e una memoria (1 dicembre 2017), con la quale fa presente che nelle more del giudizio si sono verificati i seguenti fatti:

1) in data 13 novembre 2017 il Comune di S. Agnello ha adottato nuovo provvedimento di chiusura (n. 20) annullando gli effetti prodotti dalla SCIA di variazione acquisita al protocollo del Comune al n° 15570 del 19/09/2017;

2) in pari data è stata redatta relazione tecnica di accertamento da parte dell’UTC, a seguito di sopralluogo effettuato a seguito della trasmissione di ulteriore atto di diffida dei ricorrenti corredato di note tecniche; la relazione ha individuato ulteriori profili di abusività, ovvero:

A) quanto al locale accessibile dai civici 55 e 57:

– abbassamento della quota di calpestio, realizzazione di un soppalco eccedente i limiti di superficie previsti dal RUEC (41.90 in luogo dei mq 15.63 assentibili), cambio di destinazione dello stesso da deposito a sala ristorante, mancato rispetto delle altezze necessarie a garantire l’agibilità del locale sia per la parte sottostante al soppalco sia di quella al di sopra dello stesso;

B) per il locale attualmente destinato a cucina:

abbassamento della quota di calpestio, taglio delle murature portanti, cambio di destinazione d’uso da deposito a locale commerciale;

C) per il locale terraneo avente accesso dal civico 5:

mutamento della destinazione d’uso da abitazione a locale deposito, variazione della quota del solaio interno, modifica dei prospetti;

D) per il locale che ha accesso dal corridoio posto lungo via M.B. Gargiulo 7:

mutamento della destinazione d’uso da cantina a bagno.

3) in data 15 novembre 2017 è stata presentata una nuova SCIA in variante per l’esercizio dell’attività da parte della New Economy.

7. I ricorrenti hanno depositato una memoria (il 15 dicembre 2015), svolgendo osservazioni sulla tempestività del deposito del ricorso (e quindi sulla ricevibilità di esso) e insistendo poi particolarmente sull’inerzia del Comune sul versante della repressione degli abusi edilizi riscontrati nei locali di cui trattasi.

8.1. Il ricorso è, ad avviso del Collegio, fondato e meritevole di accoglimento, come meglio sarà subito precisato per delineare – a fronte delle asserzioni dei resistenti in ordine all’improcedibilità del ricorso per gli sviluppi dell’azione amministrativa – la portata dell’inerzia del Comune e, conseguentemente, dell’attività che ancora deve essere svolta.

8.2. Occorre allora prendere le mosse dal contenuto delle diffide dei ricorrenti, per poter verificare se, rispetto alle richieste, sussista ancora l’inerzia del Comune e se, in ogni caso, tali diffide non siano state superate dai successivi sviluppi della complessa vicenda.

Con diffida assunta a protocollo il 21 settembre 2016, integrata con documentazione assunta a protocollo il giorno successivo, i signori Pane invitavano il Comune ad assumere i provvedimenti necessari in presenza dell’attività economica svolta in locali non idonei sia dal punto di vista edilizio (difformità dei locali rispetto a ciò che forma oggetto del condono ex l. n. 47/1985; istanza di condono ex l. n. 326/2003 relativa ai soli interventi di manutenzione straordinaria e restauro conservativo e non agli ampliamenti) sia dal punto di vista sanitario (mancanza di autorizzazione relativa allo stato effettivo dei locali come man mano determinatosi per effetto di successivi interventi).

Le predette contestazioni e osservazioni, con conseguenziale sollecitazione all’assunzione dei provvedimenti del caso, sono state reiterate con le successive diffide assunte a protocollo il 14 novembre 2016 e il 16 marzo 2017.

Orbene, dall’esame della documentazione in atti emerge quanto segue.

La prosecuzione dell’attività di ristorazione è stata legittimamente esercitata a seguito della sentenza n. 4491/2017 della III Sezione di questo TAR, con la quale veniva annullata l’ordinanza n. 9 del 12 agosto 2017, recante divieto per la controinteressata società New Economy di proseguire l’attività. Detta decisione ha però statuito che la prosecuzione dell’attività va consentita fino alla definizione dell’istanza ex l. n. 326/2003 per una parte (incremento del tratto iniziale del locale con aumento di volume di circa 42 mc, ottenuto mediante abbassamento del piano di calpestio) e, per altra parte, fino all’accertamento dell’incidenza dell’abbassamento del solaio sulle condizioni di agibilità del locale.

Orbene, poiché non risulta che il Comune di S. Agnello, pur avendo compiuto attività istruttoria, abbia definito le istanze di condono pendenti, sulle diffide di cui s’è detto permane l’inerzia dell’amministrazione. Non è sufficiente aver avviato l’attività istruttoria e non è sufficiente neppure avere ancora una volta inibito (da ultimo, con ordinanza n. 20 del 13 novembre 2017) l’attività svolta dalla società controinteressata; sull’oggetto delle diffide dei ricorrenti è necessario che il Comune adotti i provvedimenti conclusivi necessari a fornire una regolamentazione stabile e definitiva dell’assetto degli interessi pubblici e privati coinvolti nella vicenda in esame.

Poiché non può dubitarsi della natura doverosa, dell’esercizio, da parte del Comune, dei poteri di accertamento e repressione degli abusi edilizi, è evidente che sussiste l’obbligo, in capo all’ente, di concludere tutti i procedimenti avviati con istanze di condono da parte della New Economy s.r.l.

In conclusione, il ricorso in esame va in tali termini accolto e va pertanto dichiarato l’obbligo del Comune di S. Agnello di provvedere sulle istanze di condono pendenti e di accertare definitivamente tutti gli aspetti della situazione di abusività dei locali di cui trattasi, nonché l’incidenza degli abusi sullo svolgimento dell’attività di ristorazione ivi svolta; tenuto conto della complessità del procedimento, appare congruo assegnare al Comune il termine per provvedere di centoventi giorni, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza ovvero dalla notificazione di essa, se perfezionatasi in data anteriore alla predetta comunicazione.

Va infine sin d’ora nominato, come richiesto, un commissario ad acta – cui si affida il compito di provvedere in via sostitutiva nel caso in cui il termine assegnato al Comune di S. Agnello spirasse nella perdurante inerzia dell’ente – nella persona del Dirigente dell’Area Tecnica Edilizia Istituzionale – Mobilità e Viabilità della Città metropolitana di Napoli o, su delega da parte del medesimo, un funzionario dell’ufficio, che provvederà entro il termine di ulteriori centoventi giorni, decorrente dalla comunicazione – a cura dei ricorrenti – circa l’inottemperanza del Comune.

Le spese, secondo il principio di soccombenza, si liquidano in dispositivo a carico dell’amministrazione resistente, mentre sussistono ragioni di equità che inducono a disporne la compensazione fra le parti private; il compenso del commissario ad acta, che pure viene posto a carico dell’amministrazione,sarà liquidato con successivo decreto presidenziale a seguito di presentazione, entro i termini di legge, di istanza con allegata nota delle spese sostenute e documentate.

La presente decisione va trasmessa alla Corte dei conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania – Napoli ai sensi dell’art. 2/8 l. n. 241/1990

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando, così statuisce:

1. accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto accerta l’obbligo dell’amministrazione comunale di S. Agnello di adottare un provvedimento espresso sull’istanza in epigrafe;

2. ordina alla predetta amministrazione di provvedere sulle diffide dei ricorrenti, come precisato in motivazione, entro il termine ivi indicato;

3. dispone la trasmissione della presente pronuncia alla Corte dei conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania – Napoli ai sensi dell’art. 2/8 l. n. 241/1990;

4. nomina quale commissario ad acta il dirigente dell’Area Tecnica Edilizia Istituzionale – Mobilità e Viabilità della Città metropolitana di Napoli o, su delega da parte del medesimo, un funzionario dell’ufficio, che provvederà, ove necessario, nel termine specificato in motivazione;

5. condanna il Comune di S. Agnello a rifondere ai ricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, se ed in quanto versato; allo stesso Comune fa carico il compenso del commissario ad acta, ove l’intervento sostitutivo di questi si renda necessario. Compensa le spese tra le parti private.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Rosalia Maria Rita Messina, Presidente, Estensore

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere

Luca De Gennaro, Consigliere