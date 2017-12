Cetara: la colatura di alici protagonista ai “Soliti Ignoti” su Rai 1, ma l’identità proviene da Baronissi

🔊 Ascolta questo articolo

La colatura di alici, prodotto tipico di Cetara e della Costa d’Amalfi, è stata protagonista questa sera dei “Soliti Ignoti” su Rai 1, condotto da Amadeus. Nella puntata di stasera la concorrente palermitana nell’affrontare il gioco del format, che consiste indovinare l’attività svolta dall’identità, ha indicato che Antonella, 31enne proveniente da Baronissi pulisce alici dopo essersi avvalsa dell’incontro ravvicinato (un aiuto che consiste nel guardare da vicino la persona su cui “investigare”).

Indovinata correttamente l’identità, Amadeus rivela che Antonella adopera alici che poi saranno utilizzate la famosa colatura, mostrando al pubblico un ampolla del prezioso liquido di colore ambrato, facendo descrivere alla donna il millenario processo che estrae la colatura dai terzigni (botti in cui le alici vengono racchiuse con il sale), così come facevano i romani con il garum. Quando poi il presentatore chiede come viene utilizzata la specialità in cucina, non manca il riferimento al centro di pescatori della Costiera Amalfitana, con la nota ricetta degli spaghetti alla colatura. Un episodio curioso che segnala come tale prodotto sta entrando nella cultura enogastronomica nazionale.