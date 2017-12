Vico Equense. Marco Vanacore (CpE): “Invito e mi auguro che il Sindaco Andrea Buonocore emani l’ordinanza anti botti”

🔊 Ascolta questo articolo

Vico Equense. Con l’avvicinarsi di Capodanno, uno degli argomenti maggiormente trattati sono sicuramente i botti della notte di San Silvestro. Oltre al rischio per la salute e la sicurezza delle persone verso chi ne fa un uso spropositato e scorretto non solo per sé stessi ma anche per altri, a soffrire particolarmente i botti di Capodanno risultano soprattutto cani, gatti, animali domestici e selvatici.

Varie testimonianze da parte di veterinari e animalisti ci spiegano come questi esseri viventi vadano nel panico più totale quando udiscono i molteplici rumori roboanti prodotti dai fuochi d’artificio. Al fine di sensibilizzare la popolazione affinché si evitino tutte queste conseguenze alcune amministrazioni comunali in giro per l’Italia hanno emanato l’ordinanza anti botti; tra questi citiamo capoluoghi di provincia come Terni, Massa, Campobasso e comuni grossi come Quartu Sant’Elena (CA) e San Benedetto del Tronto (AP).

Più vicino a noi, i comuni che hanno emanato la medesima ordinanza risultano San Giorgio a Cremano e Sant’Agnello.

In tal senso anche al coordinatore cittadino dei Centristi per l’Europa Marco Vanacore piacerebbe che accadesse lo stesso a Vico Equense. “Considerando i rischi derivanti dall’accensione dei fuochi pirotecnici, in particolar modo verso gli animali domestici e selvatici, invito e mi auguro che anche qui a Vico Equense il Sindaco Andrea Buonocore emani l’ordinanza anti botti”, questo le parole testuali del coordinatore vicano dei CpE.