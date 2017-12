Meta, aggredisce il capostazione e ferisce due carabinieri: clandestino ucraino in manette

🔊 Ascolta questo articolo

Il Mattino-Ciriaco M. Viggiano

META. Ha aggredito prima il capostazione, poi i carabinieri intervenuti per bloccarlo: così è finito in manette Alekjander lykanehko Oleg, 38enne ucraino già noto alle forze dell’ordine e gravato da un provvedimento di espulsione, ora in attesa di essere processato per direttissima dal Tribunale di Torre Annunziata.

L’uomo è entrato nella stazione ferroviaria dell’Eav dove ha aggredito il 62enne responsabile della struttura provocandone la caduta. Successivamente si è scagliato contro i carabinieri intervenuti per fermarlo: due militari sono rimasti contusi. Alla fine gli uomini dell’Arma, coordinati dal capitano Marco La Rovere, sono riusciti a bloccare l’ucraino e a portarlo in caserma.

Qui il 38enne, privo di documenti, non ha voluto fornire le proprie generalità ma è stato comunque identificato grazie alla comparazione delle sue impronte con quelle inserite nella banca dati delle forze dell’ordine. Ora è in attesa del processo per direttissima davanti al Tribunale di Torre Annunziata, mentre il capostazione di Meta ha rifiutato l’assistenza medica.