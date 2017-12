Napoli. Teatro Cabaret Port’Alba. Tombola Vajassa.

🔊 Ascolta questo articolo

Articolo di Maurizio Vitiello – TOMBOLA VAJASSA DI FINE ANNO AL TEATRO PORT’ALBA DI NAPOLI.

Il 29 e il 30 dicembre 2017, alle ore 20.30, al Teatro Portalba, in via Port’Alba 30, torna La Tombola Vajassa con Nanà, l’originalissimo “femminiello” che proietterà il pubblico nella più “verace” atmosfera della tradizionale tombola napoletana.

Il gioco nasce nel 1734 da un escamotage: poiché il sovrano aveva proibito durante il Natale il gioco del lotto per questioni religiose, il popolo si sbizzarrì inventando questo gioco con un panariello in cui furono inseriti 90 numeri.

Poi, furono disegnati i numeri sulle cartelle e così la fantasia popolana trasformò un gioco pubblico in un gioco a carattere familiare.

La serata sarà arricchita da un primo piatto e un dolce della cucina tradizionale napoletana, accompagnati da un bicchiere di vino.

La quota di partecipazione è di 25,00 euro; spettacolo vietato ai minori di anni 14 (sic!).

Info e prenotazione obbligatoria: 081.5499953 – 340.4230980 – manievulcani@gmail.com; www.manievulcani.com – www.visiteguidatenapoli.it.

La Tombola Vajassa chiuderà i suoi appuntamenti natalizi con le date del 5 e 6 gennaio 2018.

ECCO UNA SEGNALAZIONE DA MANI E VULCANI: “Narrare per emozionare è il nostro vero punto di forza. Una piazza, una strada, un semplice vicolo napoletano, raccontati dalle nostre guide, rivivono come per magia attraverso storie, racconti, aneddoti e leggende. Partecipare ai nostri percorsi di visite guidate a Napoli e dintorno è come vivere un’esperienza completa ed unica: entrare in sintonia con un luogo, ascoltarne la storia, immergersi completamente nella sua cultura, vi farà sentire come un viaggiatore d’altri tempi. In location selezionate e dimore storiche MANI E VULCANI mette in scena tutta la tradizione napoletana, con spettacoli di Tarantella, Posteggia Napoletana, Cafè Chantant e la famosissima e tipica Tombola dei “femminelli”. Congressi, Convegni e Meeting trovano con Mani e Vulcani il modo di sottrarre ai lavori momenti culturali e ludici per conoscere il territorio e le sue tradizioni popolari.“

Da non perdere.

Maurizio Vitiello