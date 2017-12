Minori: solidarietà e…oltre

Tweet on Twitter

L’Arciconfraternita del SS Sacramento di Minori, attingendo a disponibilità di cassa, ha consegnato, tramite il priore Franco Mancieri, circa venti pacchi-dono per le feste natalizie ad altrettante famiglie minoresi ritenute indigenti. Pacchi-scatoloni contenenti generi diversi, alcuni ricevuti a costo scontatissimo dalla Conad di Minori. Nessuno sa chi ha ricevuto: la discrezione è totale , riprendendo una partecipazione ideata dal priore Gennaro Schiavo.

Il Banco alimentare , gestito da Matteo Cobalto con la collaborazione di un gruppo di amici, distribuisce sistematicamente derrate alimentari ed altro a diverse famiglie minoresi dichiarate deboli economicamente ( anche se alcune di esse non lo sono a discapito di quanti, bisognosi reali, vivono la loro indigenza in silenzio).

Sempre più spesso la Caritas Diocesana raccoglie indumenti, lenzuola, coperte ed altro che vengono, poi, consegnate, oltre che ai senzatetto, anche ad alcune persone locali .

Questo è, più o meno, il quadro della situazione locale di diverse famiglie di Minori. Minori, meno di tremila abitanti e non tutti residenti, desta serie preoccupazioni in tal senso. C’è troppa disparità di condizioni e c’è troppo menefreghismo da parte di chi dovrebbe essere sulla breccia 24h, come c’è troppa frequenza del Lotto, della Sisal, ecc.

E meno male che presta una mano la soddisfacente situazione turistica che aiuta diversi a poter contare su un lavoro, anche se stagionale, in casa, nel proprio borgo di residenza, evitando di dover affrontare spese per gli spostamenti quotidiani per lavoro Però è richiesta maggiore attenzione da chi è preposto alle sorti.

gaspare apicella