C’era una volta il siparietto in scena il 7 Gennaio a Palazzo Venezia Napoli

Nella splendida cornice storica di Palazzo Venezia, Diego Macario porta in scena, in collaborazione con la compagnia teatrale di varietà “Era Napoli” di Carmine Imbimbo e Andrea Costigliola, lo spettacolo: “C’era una volta il siparietto”, un esilarante spettacolo basato proprio su una carrellata di “siparietti” comici e “macchiette” cantate, ricordando i tempi del varietà sino al Caffè Chantant. In scena gli attori Diego Macario, Marilù Armani, Carmine Imbimbo e Pina Ranauro; al pianoforte il m° Raffaele Marzano. Il Palazzo Venezia, prima dello spettacolo, accoglierà gli ospiti con un aperitivo di benvenuto.

Data unica Domenica 07 Gennaio 2018 ore 19.00 Palazzo Venezia via Benedetto Croce 19 Napoli – per informazioni e prenotazioni 0815528739

Evento in collaborazione con PA-VE Napoli