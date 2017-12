Agerola, discusso in Consiglio Comunale il tema Palasport: ecco le novità

🔊 Ascolta questo articolo

Nella serata di ieri ad Agerola si è tenuto l’ultimo Consiglio Comunale dell’anno 2017.

Dopo le formalità di rito (l’appello) si è passati alle Comunicazioni del Sindaco. Il consigliere di opposizione Matteo Florio ne ha approfittato per comunicare dell’interpellanza inviata la mattina precedente sul tema Palasport. Florio è un insegnante alle scuole medie di Agerola e ha fatto notare al Sindaco che durante gli incontri con i genitori moltissimi concittadini gli chiedono in che condizioni versi il famoso ‘Palazzetto’. Per questo motivo, visto il Consiglio Comunale imminente, ha mandato un’interpellanza per chiedere delucidazioni al Sindaco Luca Mascolo.

Il Primo Cittadino, per rispondere esaustivamente, ha quindi fatto un riassunto di quanto successo da ottobre a oggi. La prima gara, con scadenza 27 ottobre, aveva ricevuto due istanze di interesse. Per questo motivo l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune ha esteso l’invito a ulteriori sei operatori economici individuati tramite il sito della Camera di Commercio. Purtroppo, però, alla data 27 novembre (secondo termine di scadenza) non è arrivata alcuna offerta concreta, motivo per cui la gara è risultata deserta.

Il Sindaco ha poi ammesso quello che molti agerolesi pensano: gli imprenditori sono riluttanti a investire nel Palasport per via delle elevate spese di gestione (in particolar modo della piscina) e al contempo del bacino di utenza piuttosto ridotto. Agerola conta circa 7.700 abitanti, i Comuni limitrofi hanno cifre simili o più basse (Furore non arriva a 1000, Amalfi ne ha poco più di 5.000 e Pimonte circa 6.000), perciò la paura è di non ‘rientrare’ nell’investimento.

Mascolo ha inoltre specificato che il Palazzetto al momento è perfettamente agibile, che sono stati effettuati diversi lavori di manutenzione e di miglioramento da maggio 2016 alla data odierna. Infine ha ricordato che la struttura è risalente ai primi anni ’70, quando la popolazione era più numerosa rispetto a oggi.

Per questo motivo il Comune ha rivisitato il progetto iniziale ed ha applicato alcune limitazioni e rivisitazioni per permettere a più ditte/imprenditori di partecipare. Tramite la nuova proposta e relativa gara per l’affidamento datata 28 dicembre 2017, il canone relativo all’affitto è stato abbassato alla cifra simbolica di 1000 euro all’anno.

Anche stavolta agli agerolesi non resta che aspettare che qualche imprenditori faccia la scelta di investire nel paese, per vedere finalmente il Palazzetto di nuovo aperto e funzionante.