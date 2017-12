Il Gruppo Teatrale ” ‘A CHIORM” IN “piccirì mo’ te conto o’ presepio”

🔊 Ascolta questo articolo

Il Natale continua all’insegna del TEATRO, dell’arte tradotta in versi, della passione che rende viva la bellissima tradizione del Presepe, raccontandolo in un modo senza mai precedenti…

Il Gruppo Teatrale ” ‘A CHIORM” ritorna ad incantare tutti noi, grandi e piccini, con “Il Pastore della Meraviglia”, spettacolo teatrale liberamente ispirato dal romanzo di Gennaro Matino.

E si comincia da domani – 29/12- alle ore 18:30 presso la cappella di San Liborio, “cuore vivo e pulsante” di questo gruppo teatrale.

Non resta allora che scegliere la data e l’ora a noi più consone per trascorrere una serata che narrerà la tradizione come solo la passione può fare.