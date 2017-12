Crotone -Napoli ore 20,45-Gli azzurri a caccia del titolo d’inverno

L’ULTIMA FATICA. Crotone è l’anticamera d’una Storia che, nel suo “piccolo”, ha precedenti e miracoli più unici che rari, sparsi in oltre un secolo di campionato che ha potuto celebrare le imprese dell’Inter e del Milan del 1964, ancora del Milan del 1992 e dell’Inter del 2007: volendo, e al netto dell’enfasi, si tratta di capolavori, pezzi pregiati che restano esposti in bacheca, che concedono mica solo autostima.LO STRAPPO. Crotone è (diventerebbe) la legittimazione d’un ruolo, la definizione del sogno, la certificazione di una identità a modo suo trasgressiva, indiscutibilmente espressiva, la rappresentazione di una “diversità” che il Napoli di Sarri ha già abbellito nelle sue diciannove partite sin qui affrontate, poster di una personalità sintetizzata in questo 2017 formato esportazione con diciassette vittorie e due pareggi e da una valanga (azzurra di reti) che ha travolto grandi e piccini con cinquantatré gol (media di 2,78) e prestazioni sontuose un po’ ovunque (7-1 a Bologna, 5-0 a Torino, 4-1 all’Olimpico contro la Roma, 4-2 a Marassi contro la Sampdoria). Mica sono numeri, questi…

PRIMA FASE. Il primo Napoli di questo 2017 s’è scatenato in maniera praticamente prodigiosa (trentadue gol in dieci partite e la media è semplicissima), s’è fermata ad un gol a San Siro contro l’Inter, ha esagerato ciclicamente, è andato a vincere due volte a Milano e due volte anche a Roma, è rimasto aggrappato alla propria favola attraverso una fisionomia compiuta e ad una vocazione alla quale non si sottrae, forse perché proprio non sa.

IL CONTRORILANCIO. Ma per credere in “altro”, ed è semplice intuire cosa, il Progetto (societario, tecnico, tattico) è ripartito da quelle movenze, da quella verticalità, da una mentalità che non permette calcoli, né vuole accettarli: nelle nove trasferte di questo campionato, il Napoli ha riposto secondo consuetudine di questo 2017, con otto vittorie su nove, una cifra offensiva meno pronunciata (“appena” ventuno gol) e però tre volte con la propria porta rigorosamente chiusa, dato che ha un suo peso ed anche un senso.

TESTA. Crotone è un viaggio nel futuro, mica soltanto il passato accecante: per riuscire a tutelare il simbolico titolo di campione d’inverno (in solitudine, s’intende) ed anche per gustarsi un Capodanno da invincibile, sistemando la ceralacca sul 2017 e chiudendo la propria personalissima striscia che sa di scienza ed anche un po’ di fantascienza. (Ps: tre volte, due con l’Inter nel 1964 e nel 2007, una con il Milan nel 2002, chi ha chiuso un anno da imbattuto è stato successivamente poi in grado di vincere lo scudetto. Ma non ditelo a Sarri, scaramanticamente irreprensibile…).