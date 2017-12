‘L’islam spiegato ai sorrentini’, come abbattere i pregiudizi su questa religione

🔊 Ascolta questo articolo

L’ISLAM SPIEGATO AI SORRENTINI

Se domattina chiedesse a vostro figlio chi sia un musulmano, probabilmente vi risponderà che è una persona cattiva, e forse, lo pensate anche voi. Premettendo che, al giorno d’oggi, nell’immaginario collettivo l’islam sia accostato al terrorismo, aggiungendo la generalizzazione tutta tipica di noi sorrentini si va a creare un pensiero quasi satanico di questa religione. E’ complicato comprendere una cultura così lontana dalla nostra, soprattutto se, come nel nostro caso, non si vive questa differenza quotidianamente. La cultura araba è tutt’uno con la spiritualità, il che aggiunge altri punti in comune con la fede cattolica, d’altro canto la filosofia europea del medioevo era la stessa. E’così minuziosa, affascinante, esotica e antiquata, che spaventa. Questo timore però verso un mondo al quale noi mediterranei siamo in debito a partire dalla scienza per terminare agli agrumi, deriva senza dubbio dal terrorismo, in particolare, dall’11 settembre 2001. Viaggiando nel tempo alla New York di 16 anni fa, si può ritrovare il vero spartiacque tra il mondo occidentale e quello orientale. Hanno preso inizio gli attentati, così come le inutili guerre statunitensi nei territori mediorientali, come delle nuove crociate. Ma oramai la questione sul terrorismo è divenuta dilagante e ripetitiva, e per superarla bisogna differenziare i credenti musulmani. La maggioranza degli jihadisti è sciita, la falange estremista islamica, la quale si rifà agli antichi precetti dei discendenti di Maometto, e che attualmente compone l’entourage di governi come l’Arabia Saudita, regno dove alle donne non è estesa la patente, non vi è alcun suffragio e le pene corporali sono ancora in vigore. Nulla di nuovo rispetto alle solite nozioni, se non fosse che la shari’a, ossia l’applicazione di queste leggi religiose, è presente soltanto in 8 dei 22 paesi musulmani. Novità: sapevate che non esiste alcun obbligo per le donne musulmane di indossare il burqa? Il Corano non tratta mai quest’argomento, se non nella sura XXXIII, dove il Profeta invita le donne a velarsi durante la preghiera, o per evitare molestatori, ma non obbliga di certo. Quest’usanza proibitiva ha preso piede tra le famiglie arabe per semplice maschilismo, cosa che accade anche dalle nostre parti. L’islam non vieta e non obbliga niente e nessuno, invita semplicemente il fedele al controllo evitando droghe e alcool, o non mangiando carne di maiale perché considerato animale che si nutre di rifiuti. Certo, i precetti di questo credo saranno arcaici e patriarcali, ma così come tutti gli altri.

Non fare di tutta l’erba un fascio.

Alberto Maresca