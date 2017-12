Vico Equense visitate il presepe di Seiano

🔊 Ascolta questo articolo

Parrocchia San Marco Evangelista in Seiano di Vico Equense, noi di Positanonews vi proponiamo la visita al pluripremiato Presepe Artistico in stile ‘700 Napoletano. Un presepe multiscena all’interno della cripta parrocchiale che lascia senza fiato! A partire dai locali interamente rivestiti in sughero, avrete la sensazione di entrare realmente in una grotta in cui la bellezza delle scene e la storia che raccontano vi riporterà in quel luogo senza tempo dove avvenne il miracolo della Nascita di Gesù. Realizzato dai nostri Maestri con sapiente ricostruzione storica, ricco di dettagli e denso di significati. Vale la pena fermarsi per ammirare questo scrigno di arte e fede. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: Cilento Gianfranco: 0818028480 – 3382181043 Maresca Mario: 0818028168 – 3389312885 Ruggiero Antonio : 0818028283 – 3389810581