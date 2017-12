Sorrento Giuseppe Pino Castelluccio alla Taverna da Ciro il Pirata, aria di tradizione meridionale

🔊 Ascolta questo articolo

Sorrento. L’incontro che non ti aspetti, alla Taverna in una traversa dietro l’ospedale ,da Ciro Il Pirata, fra un tagliere di affettati e un bicchiere di vino, abbiamo avuto la fortuna di trovare un interprete musicale del Meridione, Giuseppe Castelluccio, da Sapri, profondo Sud fra Campania , Basilicata e Calabria, in provincia di Salerno, musicista e artista itinerante, studioso della cultura meridionale e delle opere di bioarchitettura, come i muri a secco, con lui una coppia di turisti australiani ai quali abbiamo maccheronicamente tradotto le sue canzoni divertendoci non poco. Complimenti . Per i prezzi siamo su costi medio-alti , stando alle recensioni che ricevono, noi per un piccolo tagliere di formaggi e salumi, un piatto abbondante di broccoli, un bicchiere di vino e acqua abbiamo pagato 30 euro. Ma con la musica ne val la pena. L’arredamento è molto particolare e la visita vale la pena. Da tornarci con calma