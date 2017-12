Si va al voto. Cuomo “Sagristani? Non so, ma dovremmo essere tutti uniti per un candidato unico”

🔊 Ascolta questo articolo

Sorrento. Dopo un consiglio comunale infuocato il sindaco Giuseppe Cuomo si concede un momento di relax e lo sentiamo sulle prossime elezioni parlamentari a Marzo. Allora sindaco pronto per candidarsi? “Non ho nascosto la mia intenzione di candidarmi e fare un’esperienza politica in questo senso” I tempi stringono Forza Italia ha deciso che fare? “Ancora no, ma entro un paio di settimane si delineerà il tutto” Accetterà di candidarsi anche se in un posto basso del listino? “Dipende da chi c’è davanti, ma comunque bisogna vedere cosa succederà. C’è l’uninominale, il listino. Non ho avuto ancora comunicazioni in tal senso” Qualcuno dice che Sagristani invece di candidarsi con Alfano, possa candidarsi anche nel PD dopo l’endorsement di Tito e non Giovanna Staiano il vice sindaco di Massa Lubrense “Non ne so nulla, ne conosco le sue intenzioni” Non chiederà aiuto anche a lui se eventuamente si candiderà? “Credo che tutti dovremmo puntare su chi di noi in Penisola Sorrentina possa avere maggiori possibilità, dovremmo essere tutti uniti su un candidato unico”. Insomma situazione molto vaga al momento , si spera in un chiarimento nei prossimi giorni, ma poi lei rinuncerebbe alla sua carica di sindaco per candidarsi alla Camera? “Nei comuni come i nostri, al di sotto di venti mila abitanti, non è necessario dimettersi. Si possono fare entrambe le cose, comunque staremo a vedere. Io ho dato la mia disponibilità, se vi sono le condizioni ci candideremo”