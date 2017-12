Ravello: il 30 dicembre all’Auditorium Niemeyer va in scena “La Cantata dei Pastori”

Tweet on Twitter

A Ravello, sabato 30 dicembre va in all’Auditorium “Oscar Niemeyer” (alle ore 20.30, ingresso libero) “Razzullo e Sarchiapone da La Cantata dei Pastori”, pièce portata sul palcoscenico ed interpretata dagli attori napoletani Benedetto Casillo e Giovanni Mauriello.

Lo spettacolo mette in primo piano Razzullo e Sarchiapone, due personaggi partenopei che hanno avuto origine dalla fantasia dell’abate Andrea Perrucci circa quattro secoli fa, e per questo anche poco frequentati nella drammaturgia teatrale. Quest’opera, con rielaborazioni e nuove scritture musicali di Carlo Faiello e con la regia di Massimo Andrei, si presenta al pubblico come una vera e propria “essenza” di quella “sacra rappresentazione” che è l’intramontabile Cantata dei Pastori.

Una rappresentazione imperdibile, appartenendo a quel filone del teatro napoletano dalla radicata comicità, capace di incantare grandi e piccini al di là dei secoli. La Cantata dei Pastori narra il Natale in maniera fiabesca e in modo tutto nostrano, recuperando scene, dialoghi comicissimi, canti e musiche della tradizione popolare aggiunte nel corso dei secoli.