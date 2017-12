Tramonti e l’arte dei presepi in chiesa

🔊 Ascolta questo articolo

Tramonti, ricca di chiese piene di storia, con l’incalzare delle feste natalizie si trasformano in delle fucine in cui gruppi di appassionati si riuniscono per dar mano a quella che sta diventando una tradizione importante, come quella dei presepi in chiesa. Un patrimonio di tredici chiese, come quello di Tramonti, che nelle festività natalizie ha comune denominatore la rappresentazione del presepe ideato da San Francesco d’Assisi, presentato con tecniche o stili differenti da luogo a luogo.

Dalle frazioni basse a quelle alte, in tutte le Chiese potete trovare queste piccole, grandi opere, frutto dell’ingegno, la passione e la laboriosità di giovani e non, che investono il loro tempo libero e la loro creatività per realizzare qualcosa di unico e particolare. Nella Chiesa S. Erasmo di Pucara ad esempio, è possibile visitare un presepe dalla vistosa scenografia, mentre a Paterno S. Arcangelo si può vedere una sempreverde raffigurazione della frazione (foto sopra).

Salendo lungo la strada provinciale che conduce verso il Valico di Chiunzi ci sono poi i presepi nelle parrocchie di Gete, San Michele Arcangelo e giù a Campinola, nella Chiesa San Giovanni Battista, dove un giovane ed energico gruppo ha fatto riaffiorare tale costume, scegliendo di circondare la Natività con una ricca scena naturalistica, fatta di un rivo circondato da case (vedi foto in basso).

Sull’altro versante di Tramonti si può trovare altre rappresentazioni presepiali: qui riportiamo quella realizzata a Pietre, nella Parrocchia S. Felice dal circolo Anspi Sant’Espedito, mentre nella vicina Capitignano si ripete la “Magia del Presepe Artigianale” ad opera della Parrocchia Santa Maria della Neve, ove i suoi creatori hanno voluto che coloro che si recano a far visita a Gesù Bambini, provengano da un paese immaginario attraversando poi un imponente porta, costeggiata da abitazione che ricordano quelle che si trovano nel paesaggio della Costa d’Amalfi (foto sotto).

Quelli descritti sono solo alcuni dei presepi che è possibile trovare a Tramonti. Ricordiamo che questi vengono iscritti all’annuale concorso comunale, che quest’anno nella categoria parrocchie registra l’iscrizione automatica al Premio “Michele Mansi”, messo in palio dalla Chiesa S. Lucia di Minori per il 25° anniversario del Presepe artistico, un concorso che metterà a confronto, quasi in maniera inedita, l’arte del presepe in Costa d’Amalfi.