Fra Tasso e Dalí

FRA TASSO E DALI’

‘Sto nel Sud che è su di me e del Sud io sono succube. ‘ Non vi è citazione più azzeccata che questa, tratta da una canzone di Caparezza, per descrivere ciò che sta suscitando in me l’ esperienza qui a Barcellona. Potrebbe sembrare assurdo paragonare un comune di 1.600.000 abitanti alla nostra piccola Sorrento eppure c’è qualcosa in questa irriverente aria catalana delle Ramblas che mi riporta con la mente e col pensiero alla Penisola. Non si mette in discussione l’imponenza culturale di questa città, seconda a poche in Europa, anche se nominare il ’Vecchio Continente’ da queste parti, non è il massimo… ma è proprio da questo punto che ho potuto ritrovare la prima similitudine, logicamente con le dovute proporzioni. Quel sentimeno così forte e ancorato d’autonomia e indipendenza, causa per cui non troverete mai esposte bandiere diverse alla giallorossa stellata in bianco della Comunitat de Catalunya sulle balconate di questa metropoli, in particolar modo dopo i fatti d’ottobre e le violente repressioni da parte delle forze dell’ordine governative spagnole, tutto ciò che ha a che fare con il volto castellano e monarchico della penisola iberica, qui, è eresia. E in fondo, la base di un sentimento d’autodeterminazione è il sentirsi differente dai popoli e dalle culture che ti circondano, come succede ai sorrentini. Vi è mai capitato di avvertire quella sensazione, anche rassicurante, di vivere in una sorta di bolla di sapone? Come se ciò cio che accade da Vico Equense in poi fosse lontano anni luce dalla nostra realtà, quasi in un’altra dimensione. Ergo, non è poi cosi distopico accoumunare sorrentini e catalani, sennonché la differenza principale tra i due popoli sta senza dubbio nella mentalità, agli antipodi. Si, perché la fame secessionista dei barcellonesi è dettata soprattutto dalla conoscenza e poi conseguente estraneazione dai propri vicini, cosa che non accade da noi. Si ha quasi paura di chi è lontano soltanto una manciata di kilometri, e magari farlo rivendicando le proprie tradizioni, le bellezze del nostro territorio, in sé, non è neanche così errato, la competizione è la motivazione della crescita, ma additare a delinquente uno stabiese, a poveraccio un vicano, quando poi non si è mai visto il mondo oltre il Ponte di Seiano, da questa contraddittoria città di Barcellona, ci allontana più di quanto non lo faccia la geografia.

Alberto Maresca