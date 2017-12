Positano, ‘Pastorali e Canti di Natale’ – Sabato 30 dicembre Chiesa Madre

🔊 Ascolta questo articolo

Positano, Il 30 dicembre alle ore 19,00 presso la Chiesa Madre di Positanosi terrà il concerto “ Pastorali e Canti di Natale” con la voce di Giusy Celentano, la violinista Anna Velichko e l’organista Marianna Meroni. Il repertorio sarà rivolto interamente alla musica natalizia, che va dal Cinquecento ai giorni nostri, con un’alternanza fra pezzi strumentali e vocali. Apertura dedicata alla Pastorale di Domenico Zipoli per organo e violino a cui seguiranno i brani vocali: Ninna Nanna alla Napoletana , il tradizionale Quanno Nascette Ninno , Gesù Bambino di Pietro Yon, Dormi Benigne Jesu, composizione settecentesca di Giuseppe Giordani. Sarà poi la volta di Arcangelo Corelli con la Pastorale dal Concerto grosso “per la notte di Natale” e a conclusione non potranno mancare i “Christmas Carols”, che creeranno un atmosfera magica tipicamente natalizia.

PROGRAMMA

D. Zipoli: Pastorale – Largo, Allegro, Largo

O. Dell’Arpa: Ninna Nanna alla Napoletana

Sant’Alfonso de’ Liguori: Quannonascette ninno

D. Scarlatti: Pastorale dalla Sonata K 513

“Christmas Carols”

J. Rutter: Dormi Jesu – Christmas Lullaby

A. Corelli: Pastorale dal Concerto Grosso “per la Notte di Natale”

P.Yon: Gesù Bambino

C.Giordano: Dormi Benigne Jesu

Giusy Celentano ha iniziato gli studi di Canto sotto la guida di Maria Grazia Schiavo.

Successivamente ha proseguito perfezionandosi con Maria Ercolano e con Daniele Zanfardino. Si è esibita come soprano solista in vari concerti per coro e orchestra e con diverse formazioni strumentali, collaborando anche con la Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli.

Ganna Leonidivna Velichko di Odessa (Ukraina), ha conseguito il Diploma di “Violino” presso il Conservatorio Nejdanova di Odessa. Ha vinto vari concorsi come violino solista, tra cui il primo posto al Concorso regionale di Odessa e primo posto al Concorso Nazionale in Ukraina. Ha tenuto concerti da solista, in formazione di quartetto e con Orchestre da camera e sinfoniche, suonando nella Filarmonica di Odessa, in Teatro Opera e Balletto. Attualmente si è trasferita in Italia, dove svolge intensa attività concertistica, anche da solista, suonando con varie Orchestre e gruppi cameristici della Penisola Sorrentina , Napoli ,Caserta.

Marianna Meroni, ha conseguito i Diplomi di “Pianoforte” e di “Musica da Camera” presso il

Conservatorio “S.Cecilia” di Roma. Successivamente, si è diplomata in “Clavicembalo” con il massimo dei voti, presso il Conservatorio ”D.Cimarosa” di Avellino. Ha inoltre compiuto gli studi di “Organo e Composizione Organistica”, presso il Conservatorio “S.Pietro a Majella” di Napoli, conseguendo il Compimento Medio con il massimo dei voti e frequentato fino al 10 ° anno. Svolge attività concertistica come clavicembalista e organista, collaborando con varie orchestre in particolare con la “Nuova Orchestra Scarlatti” di Napoli e con varie Ensemble barocche. Ricopre l’incarico di Organista presso la Chiesa “S. Maria Assunta” di Positano e di Maestro concertatore del coro “Laudate Dominum”. E’ docente della classe di “Clavicembalo” presso il Liceo Musicale “Palizzi” di Napoli.

Evento organizzato da Comune di Positano e Parrocchia S.Maria Assunta – Ingresso libero