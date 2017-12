Afghanistan, almeno 40 morti in un attentato suicida a Kabul. L’Isis rivendica

Tweet on Twitter

L’Isis ha rivendicato l’attentato di oggi a Kabul in cui tre esplosioni hanno ucciso almeno 40 persone e ferite una trentina. La rivendicazione è stata pubblicata dall’agenzia Amaq, braccio della propaganda dello Stato Islamico. L’Isis parla di cifre diverse rispetto a quelle dichiarate dagli organi ufficiali. Secondo Amaq “sono morte cento persone, tra cui tre responsabili del centro sciita e tre giornalisti. E sono 120 le persone rimaste ferite nell’attacco”. Fonti locali sostengono che sarebbero almeno due gli attentatori suicidi che si sono fatti esplodere alla sede del Tabian Media Center. L’organizzazione culturale gestita da un religioso sciita e vicina all’Iran ha al suo interno una scuola islamica e gli uffici dell’agenzia di stampa Sadai Afghan (Voce afghana), probabile bersaglio dell’attentato e nei cui locali era in corso una riunione di studenti, riferisce il direttore dell’agenzia, Sayed Hasan Hussaini. Il bilancio delle vittime, quasi tutte civili, è stato confermato ai giornalisti dal portavoce del ministero dell’Interno Nasrat Rahimi, che ha inoltre riferito che dopo l’attacco suicida ci sono state altre due esplosioni. Secondo la tv locale Tolo, tra le vittime ci sarebbero anche donne e bambini. Uno dei suoi reporter si è recato all’ospedale dove sono stati trasportati i feriti e ha riferito che le famiglie sono sotto shock e stanno cercando i corpi dei loro parenti. Il presidente afghano Ashraf Ghani ha duramente condannato l’attacco definendolo un crimine contro l’umanità: “Con l’attacco odierno, e con quelli contro moschee e centri culturali, i terroristi commettono crimini contro l’umanità, con atti che sono contro tutti i principi islamici ed umanitari”. I media afghani sono stati già presi di mira da militanti estremisti. A novembre un attacco contro l’emittente afgana Shamshad TV a Kabul, rivendicato dall’Isis, ha ucciso una persone e ferito più di 20. L’Isis ha anche rivendicato l’attacco di lunedì all’agenzia di spionaggio della Direzione nazionale della sicurezza in una dichiarazione tramite il loro braccio di propaganda Amaq. (repubblica.it)