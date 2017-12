Amalfi: il Capodanno con la tradizione delle bande folk

🔊 Ascolta questo articolo

Una tradizione sempreverde che ormai da anni cinge Amalfi nel salutare il nuovo anno sono le sfilate delle Bande di Capodanno. Corpi festosi, vestiti vistosamente e che suonano, animano infatti le strade della Repubblica Marinara, attirando numerose persone a assistere a tale spettacolp. Andare a vedere ‘e band ‘e Capodann significa assistere alla manifestazione autentica del Capodanno in quel di Amalfi, in cui bande con strumenti anche costruiti a mano (come antenne, triccheballacche, scetavajasse e putipù) eseguono allegri repertori di musica popolare, augurando a tutti Buon Anno dall’alto dei gradini della Cattedrale di Sant’Andrea.

La tradizione amalfitana delle bande folk ha sempre avuto un forte eco, infatti è storico il movimento di persone dai vicini paesi della Divina per andare a vedere le sfilate delle bande: infatti dal Secondo Dopoguerra tale costume ebbe un forte impatto culturale su territorio, spingendo alla costituzione di numerosi gruppi in tutta la Costa d’Amalfi negli anni Sessanta, con giovani e nutrite bande, vogliose di dar prova della proprie capacità canore e musicali in un’epoca in cui non si suonava con l’ausilio di amplificatori.

Quest’anno da San Silvestro fino allo scoccare della mezzanotte, questa bella tradizione avrà seguito con le sfilate delle bande “Città di Minori”, “La Banda del Din Din”, “Capodanno Folk Amalfitano” e del “Gruppo Folk Pogerolese”, che con le loro note scandiranno allegramente la transizione dal vecchio al nuovo anno.