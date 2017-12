Sorrento, anche al ristorante “Refood” arriva un esclusivo menù di Capodanno!

Tweet on Twitter

Share on Facebook

🔊 Ascolta questo articolo

Anche a Sorrento arrivano i grandi cenoni di Capodanno. Al ristorante “Refood“, infatti, è stato ideato uno splendido e affascinante menù di San Silvestro. Quella proposta è una scelta di piatti rigorosamente a base di pesce, come vuole la tradizione, ma rivisitati e perfezionati per l’occasione. Il tutto accompagnato dalla musica del maestro di Jazz Lucio Cartelli. Davvero una scelta azzeccata per festeggiare l’inizio del nuovo anno.

Ricordiamo che “Refood” è nato dall’opera dei membri della famiglia Savarese, da sempre nell’imprenditoria turistica, alberghiero–ricettiva, i quali hanno fatto la scelta vincente di investire tempo e attenzione nel mondo della cucina e soprattutto quella mediterranea, sfruttando tutti i frutti della terra campana. Un progetto di recupero della tradizione gastronomica campana, rielaborata in stile contemporaneo, con grande efficacia e destrezza. La location attira subito l’attenzione. Al centro della splendida Sorrento, il locale è assolutamente in linea con la bellezza del centro storico, caratterizzato da grande eleganza e una certa polivalenza: il posto, infatti, funge sia da ristorante pizzeria, che da lounge bar e cantina.

Per info e prenotazioni:

Tel. 081/8781480 – 3337821156

email: info@refoods.it