Agerola, atti di vandalismo su auto posteggiate in strada

Atti di vandalismo si stanno protraendo ad Agerola negli ultimi tempi da alcune settimane. Nel paese dei Monti Lattari, i proprietari di automobili parcheggiate in strada, stanno infatti rinvenendo tagli ai pneumatici ed in alcuni casi addirittura a tutte e quattro le ruote. Queste azioni stanno avvenendo con ripetizione e molti agerolesi hanno lamentato tale problematica sui social e denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine. I vandali agiscono solitamente indisturbati di notte sulle auto in sosta, spesso prendendo di mira anche la stessa autovettura.