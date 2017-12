Statale Sorrentina, ancora problemi alle gallerie. I sindaci della Penisola: cosa ha fatto l’Anas?

🔊 Ascolta questo articolo

Le gallerie di Varano e Privato non trovano tregua e seguono i problemi di chiusura al traffico per motivi di sicurezza, legati alla situazione del torrente Rivo Calcaterra. Continua l’incubo sulla Statale 145, gli automobilisti sono costretti a percorsi alternativi e in Penisola Sorrentina la situazione è diventata insostenibile anche per i primi cittadini, che proprio dieci giorni fa hanno incontrato il Prefetto di Napoli, la dott.ssa Carmela Pagano, per convergere su una soluzione. Il sindaco di Vico Equense, Andrea Buonocore, dice che i sindaci della Penisola hanno fatto la loro parte per andare incontro al problema, ma cosa sta facendo l’Anas? Gli interventi per la società per le strade tardano ad arrivare e i lavori programmati per i prossimi tre mesi, fanno intravedere problemi per tutto l’inverno.