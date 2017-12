Sant’Agnello , Housing Sociale. Elefante “Gli atti pubblicati sono falsi”

🔊 Ascolta questo articolo

Sant’Agnello , Housing Sociale. L’ingegner Antonio Elefante , costruttore dell’housing sociale interviene dopo la pubblicazione di atti su presunte disparità negli acquisti delle case che Positanonews ha definito “presunti” e altri hanno dato per veri.

“Ci sono i.. che sui blog e sui loro profili falsi pubblicano documenti e atti che sarebbero stati prodotti da me …atti appositamente falsificati e in modo anche pacchiano e pedestre . Atti mostrati a prova di chi sa quale misfatto.

Mi chiedo se abbiano ancora compreso dove li portera questo percorso che hanno intrapreso.”

Come abbiamo detto già intervenendo dopo la pubblicazione della notizia su vari blog e profili , divenuta di dominio pubblico, siamo in campagna elettorale e si moltiplicano gli attacchi al sindaco Piergiorgio Sagristani, ritenuto l’uomo forte della politica santanellese e favorito per le prossime elezioni. Riuscire a capire la verità da che parte sta è difficile se non impossibile.