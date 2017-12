Nuoto Club Penisola Sorrentina 30 anni di passione ed emozioni. Belgenio “Il più grande successo è questo s”

🔊 Ascolta questo articolo

Piano di Sorrento / Vico Equense. Ieri sera festa grande al “Rifugio degli Amici” di Seiano per i 30 anni dell’ASD Nuoto Club Penisola Sorrentina, un pezzo di storia importante del nuoto in Italia e in Campania. A incontrarsi e reincontrarsi sportivi di ieri ed oggi come Pasquale d’ Esposito, il primo a diventare campione d’ Italia 50 stile libero e per un decenni sulla breccia fra i migliori in assoluto, il primo anche a vincere la Conca dei Marini – Amalfi, per poi passare a Michele Maresca , il più longevo campione della storia della Campania e d’ Italia per numero di anni da leader, ma c’erano in tanti, Flavio Kessler, poi Renato Belgenio, il maestro, ma per qualcuno addirittura un secondo papà, Renato era emozionato “Abbiamo vinto di tutto, centinaia , migliaia di medaglie, ma il più grande successo è questo, vedere tutti qua come una sola famiglia, lo spirito di appartenenza, l’amore che ci anima per questo lavoro che costa tanto impegno e sacrifici. Sono valori che vanno al di sopra di qualsiasi risultato e di qualsiasi cosa” . L’atmosfera che si vive nella bella e confortevole piscina, immersa nel verde del Camping dei Pini a Piano di Sorrento, è unica, ci si sente come in famiglia. “Devo molto alla piscina, mi ha formato anche come uomo – dice Pasquale d’ Eposito oggi imprenditore turistico di successo -, qui c’è un’ambiente unico, ti insegnano la disciplina e ad affrontare la vita. Quando devi partire per la tua gara sei solo , devi riuscire a fare sacrifici e a impegnarti con le tue sole forze, questo è un allenamento per aver successo nella vita”. Insomma il Nuoto Club Penisola Sorrentina è anche uno stile e una filosofia di vita. La serata è stata allegra, con intermezzi musicali, fra le ottime portate e uno sketch del patron del locale che ha reso ancora più la serata un grande momento indimenticabile , come sono indimenticabili questi trenta anni di un’associazione, di una squadra, di una grande famiglia .