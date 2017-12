Riparte la stagione del Teatro Mario Scarpetta di Ponticelli con Rosaria De Cicco

🔊 Ascolta questo articolo

Riparte la stagione artistica del teatro Mario Scarpetta di Strada Provinciale Madonnelle, 121 a Ponticelli. Dopo il successo degli spettacoli di Antonella Morea e Lalla Esposito, la sala gestita dall’ “Associazione Partenope” presieduta da Giovanni Vigliena è pronta per ospitare il meglio della moderna drammaturgia insieme a tanti comici e cantanti degni di una Napoli teatrale di grande interesse e spessore. Tant’è che a seguire a ruota le brave interpreti Morea ed Esposito, il prossimo 7 gennaio alle ore 19.30 nel Teatro dedicato all’indimenticabile, autore, attore e regista napoletano, arriverà Rosaria De Cicco con il suo spettacolo “Io e le donne”. Un continuo di stagione quello dello spazio di Ponticelli (è possibile prenotare il porprio posto in poltrona chiamando allo 081 7745333) che si preannuncia davvero avvincente e che il prossimo 21 Gennaio proporrà al pubblico, l’attrice e cantante Carmen Femiano e il chitarrista Edo Puccini con il lavoro musicale “Un Altro Viviani”. Ancora, dal 4 febbraio, sarà il turno del cantattore Massimo Masiello alle prese con il suo recital “ Vedo una Voce”. Dal 18 febbraio, invece, largo alle irresistibili risate con l’attore e cabarettista Nando Varriale protagonista di “Un comico in famiglia”. Dall’ 11 marzo, per il pubblico del teatro Mario Scarpetta è anche previsto un tuffo nella “Nuova Drammaturgia Napoletana” di Annibale Ruccello con l’attore Rino Di Martino protagonista con la regia di Antonella Morea dello spettacolo “Mamma” Piccole Tragedie Minimali. Dal 29 aprile di nuovo risate incontenibili con un comico impegnato di razza come Fabio Brescia, in scena con il suo lavoro “Recital”. Infine, a chiudere l’esaltante programmazione dal 13 maggio, nel segno della canzone classica napoletana e dell’operetta, saranno il soprano Olga De Maio e il tenore Luca Lupoli, con “Noi per Napoli” in concerto.