IL COLLETTIVO BASTARDI VINCE LA CACCIA AL TESORO 2017 DI SORRENTO

Sorrento. Vittoria storica del Il Collettivo Bastardi , la prima che ha rotto il predominio dei Membri vincitori delle ultime edizioni . Capitanati da Eugenio Balduccelli Hanno eletto la sede presso un noto locale di Sant’Agnello, sul Corso, non sono passati inosservati perchè hanno movimentato dalla sera di Natale fino ad oggi 27 dicembre, con il loro andirivieni in auto e in moto. Quando alle 19.00 è giunta la notizia che il Tesoro era stato trovato, pioveva fortemente, per raggiungere e festeggiare in Piazza Tasso, hanno preso in massa un bus di linea.

Al momento non ci sono contestazioni e controversie, sembra che tutti si siano divertiti. L’organizzazione Nemesi ha messo a punto anche quest’anno una serie di questi e ricerche legate alla storia e all’arte del territorio della Penisola Sorrentina. Direttamente iscritti un migliaio di ragazzi di ogni dove, più un circuito indotto di fiancheggiatori, tale e tanto da diventare una grande festa nelle feste di Natale. Sono passati tanti anni dalla prima edizione, circa 15, oggi quelli più appassionati vengono con i loro figli, vengono da lontano, lavorano fuori Sorrento, quelli per cui sotto l’albero c’è il baule della caccia con tutti gli stemmi dei vincitori.

I questi, o meglio le buste, sono avvincenti e ben confezionati. Dietro una foto distrutta a tagliatelle si nasconde una località, dietro pochi versi si cela la storia del quadro di Casarlano. Su un testo scritto per programmatori si tira fuori un numero, è un sentiero, quello codificato dal CAI, per raggiungere una località.

Un plauso alla vittoria del Collettivo Bastardi, ma anche alle altre centinaia di ragazzi e ragazze che hanno profuso tutte le loro energie di cacciatori al computer o sul motorino, sotto una pioggia incessante, o appisolandosi su una sedia. Un percorso lungo e difficile,condiviso per un obiettivo, comunque un percorso fatto insieme. Senza alcun dubbio oso dire che è stato un successo per tutti, organizzatori , partecipanti e soprattutto la storia del nostro paese. A seguire si sono classificati dietro New Team, Skuato Boys, Corsari Neri, Sfaccimmielli/ Membri, Platoon Gruppo Caparbio. La vittoria è stata dedicata al compianto Libero Iaccarino.

Complimenti anche per il video pre gara , da solo meritava la vittoria