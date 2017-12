Napoli. Vomero, ladri in casa alle 13. Perrotta, il leader dei commercianti, invita il quartiere alla mobilitazione

🔊 Ascolta questo articolo

«Subire violenza e danno e sapere che, se acciuffati, sarà pena sospesa..». «Napoli città senza sicurezza, Far West dove la sopraffazione è la regola, chi credeva il Vomero un’isola felice è servito…». «In due anni ho subito due furti molto strani al negozio ed un furto in casa con mio figlio che dormiva, dov’è la tutela del cittadino? In 20 giorni accoltellamenti a danno di ragazzini e ammazzatine di camorra. Se mio figlio fosse stato sveglio oggi forse staremmo commentando un nuovo ferimento o peggio, ormai dipende tutto da noi». Questi gli “auguri” di Natale lasciati sulla sua pagina social da Enzo Perrotta, presidente del centro commerciale Vomero e ideatore dello sportello Sos Usura Credito. Nel giorno della Vigilia, intorno alle 13, con un Vomero gremito di gente per gli ultimi acquisti, i ladri si sono infilati in casa sua, nello stabile di fronte al negozio nei pressi della funicolare centrale, senza custode perché era domenica. Via Cimarosa angolo via Bernini. La famiglia se ne accorge alle 15, quando la moglie rientra per posare alcuni acquisti per il cenone, nel frattempo il figlio più grande è in camera sua a dormire. La signora entra in camera da letto e trova i guardaroba aperti e rovistati con la roba sparsa per terra. «Mio figlio che riposava – racconta Perrotta – ha detto di aver sentito rumori e di aver chiamato la madre, ma la porta di casa si è richiusa subito e si è rimesso a dormire. E se si fosse alzato per andare a vedere? Si sono intrufolati nel palazzo che ha quattro scale salendo direttamente a casa mia, abbiamo la porta blindata ma non era stata chiusa con le mandate e sono riusciti ad aprirla. Mio figlio ricorda solo d’aver incontrato per le scale, rincasando, un giovane ben vestito dall’aria curiosa. Né il palazzo, né la strada sono coperti da telecamere». La polizia ha mandato anche la Scientifica che non ha trovato una sola impronta. Il danno ammonta a 25.000 euro tra orologi e gioielli di famiglia spariti. L’anno scorso Perrotta subì già due “spaccate”, questi sì «episodi mirati, a distanza di tre mesi, concomitanti con le udienze di un processo per usura a danno di due associati, dove siamo parte civile». «Non credo che almeno il furto della vigilia c’entri con questa storia – dice – ma ho dato l’allerta su Fb perché è successo lo stesso a colleghi di via Bonito, via Omodeo o via Puccini. Sempre in pieno giorno. Che succede in città? E se mio figlio si fosse avventato sul ladro, magari armato di coltello? Su via Cimarosa non ci sono telecamere, su via Bernini non funzionavano almeno quando sfondarono la porta del mio negozio. Noi commercianti da due mesi proponiamo di far gestire direttamente alla polizia le nostre telecamere, per cominciare. Abbiamo l’ok dalla Regione ma aspettiamo una risposta dal ministero. Intanto delinquenti con recidive rischiano al massimo i domiciliari, una delle lamentele ricorrenti della polizia è: non facciamo in tempo a metterli dentro che già sono di nuovo fuori, il nostro sistema penale è una burletta. Nessuna impronta trovata… Siamo in presenza di professionisti che hanno campo libero». (Luca Marconi – Corriere del Mezzogiorno)