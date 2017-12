L’attore Diele libero dopo aver investito e ucciso una donna. Il consigliere pd Borrelli: «Decisione scandalosa»

🔊 Ascolta questo articolo

Il Natale a Domenico Diele ha regalato la libertà. Un po’ amara visto ciò che gli è accaduto questa estate e visto anche il «peso» che dovrà portare sulla propria coscienza: quella di aver spezzato la vita di una giovane donna, Ilaria Dilillo, per una «imprudenza», come scrive il gip che lo aveva tolto dal carcere e spedito ai domiciliari con braccialetto. L’attore di Acab, di 1993 e di tante altre pellicole di successo è dunque tornato libero. Ma, per il momento, la sua libertà resta appesa ad un filo. Da domenica è libero perché sono scaduti i termini della custodia preventiva ma già agli inizi del prossimo anno dovrà affrontare il primo step giudiziario: l’udienza preliminare o, in alternativo, il rito abbreviato presentandosi dinanzi all’autorità giudiziaria con l’accusa di omicidio stradale aggravato dall’uso di sostanze psicotrope. «Una bruttissima pagina per la giustizia italiana è stata scritta con il ritorno in libertà di Domenico Diele –commenta il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Borrelli che, a poche ore dal suo arresto andò in carcere a trovarlo – Devo dedurre che il pentimento mostrato da Diele nel corso dell’incontro che ebbi con lui nel carcere di Fuorni dove era detenuto sia stata un’altra prova d’attore magistrale, una messa in scena per ottenere gli arresti domiciliari. Dopodiché, la solita tattica dilatoria degli avvocati ha portato alla sua libertà per decorrenza dei termini. Un regalo ingiusto che rinnova la sofferenza della famiglia di Ilaria e ravviva tutti gli scetticismi sul funzionamento della giustizia in Italia. Alla luce di questo episodio confermo la mia disponibilità a testimoniare sulle parole di Diele da me raccolte nel carcere di Fuorni per ottenere giustizia per Ilaria». Il gup del Tribunale di Salerno, Piero Indinnimeo, ha respinto la richiesta del pm Elena Cosentino dell’obbligo di dimora e di presentazione alla Pg ritenendo le misure «inadeguate a far fronte all’eventuale rischio che l’imputato possa mettersi nuovamente alla guida di un’auto». Nel fascicolo finito all’attenzione del gup, ricordiamo, è stato inserito anche un ricorso dinanzi alla Corte Costituzione presentato dalla difesa dell’attore, che ha avanzato una questione di illegittimità costituzionale relativamente alla mancata considerazione del concorso di colpe che, in questo modo, attribuirebbe responsabilità nell’incidente anche alla vittima. Ricorso che verrà presto discusso e che potrebbe incidere anche sull’andamento della prossima udienza preliminare. (Petronilla Carillo – Il Mattino)