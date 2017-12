Polla. Famiglia attende ancora i 140.00 euro di risarcimento riconosciuti 6 anni fa per i danni del terremoto del 1980

🔊 Ascolta questo articolo

Sono trascorsi quasi 40 anni dal sisma che nel novembre del 1980 sconvolse la Campania e sono passati quasi sei anni da una sentenza che condanna il Comune di Polla all’erogazione di una cospicua cifra, circa 140.000 euro, nei confronti di una famiglia che ha visto la propria abitazione gravemente danneggiata dal terremoto. E a distanza di 40 anni dalla scossa e a quasi sei dalla sentenza ancora nulla è stato fatto. Occorre quindi tornare indietro nel tempo, al 23 novembre del 1980. Indimenticabile quanto avvenuto: il terremoto, i crolli, i morti. E a quel “Fate presto” che – a leggere la prossima storia e tante altre simili – non è sempre stato rispettato. Per non dire disatteso numerose volte. Nel Vallo di Diano il terremoto provocò danni e feriti. Tra le abitazioni più danneggiate quella della famiglia che intende restare anonima e “far parlare” la documentazione processuale. Per la famiglia in questione è stata decisa una cifra importante per la ristrutturazione dell’abitazione. Ma quei soldi non sono mai arrivati. Per questo motivo è stata avviata una causa con il Comune di Polla. E il giudice del Tribunale di Sala Consilina, Antonio Tarallo, ha condannato il Comune, guidato in questo momento dal sindaco Rocco Giuliano, al pagamento di oltre 140.000 euro. Anche se da tempo oramai il Tribunale di Sala Consilina è stato cancellato e annesso a quello di Lagonegro, non è stata, ovviamente, cassata quella sentenza. Il giudice Antonio Tarallo ha condannato il Comune di Polla e respinto le eccezioni presentate dall’ente e alla fine ha confermato il diritto della famiglia a ricevere la somma. «L’abitazione – si legge tra le altre cose sulla sentenza – risulta essere gravemente danneggiata dal sisma del 1980, oggetto di sgombero». Infatti la famiglia ha ricevuto anche un decreto di sgombero per far effettuare i lavori ma poi nessun operaio o muratore ha messo mano sull’edificio che risulta, ovviamente, ancora oggi essere gravemente danneggiato. Tra le eccezioni avanzate dal Comune sulla mancata erogazione dei soldi c’è quella della “unica abitazione” della famiglia. Tesi respinta dal giudice che in base a diverse testimonianze dei vicini di casa ha confermato che la casa danneggiata fosse l’unica di proprietà della famiglia. Ma anche da quella sentenza sono trascorsi diversi anni (era il 2011) e la famiglia ancora ha ricevuto. Una famiglia che si può, quindi, ancora definire “terremotata”. Il motivo di questa mancanza lo spiega lo stesso sindaco Rocco Giuliano che ha confermato lo sentenza dl Tribunale salese ma anche messo in evidenza un aspetto propedeutico all’erogazione dei fondi. «Affinché venga effettuato il versamento occorre che la famiglia firmi un contratto con la ditta edile che dovrà svolgere i lavori». Insomma a distanza di tanti anni da un terremoto che ha lasciato un segno indelebile nella popolazione salernitana restano ancora evidenti le ferite di quella scossa che sconvolse un territorio intero il 23 novembre del 1980. Ferite che lacerano non solo gli animi ma anche famiglie e situazioni colpite nel vivo dal terremoto. Quello della famiglia di Polla infatti non è episodio unico e sono diverse le persone che ancora attendono soldi e rimborsi concessi oramai decenni fa. (Pasquale Sorrentino – Il Mattino)