Positano, al ristorante “La Cambusa” esclusivo cenone di Capodanno! E poi bar tutta la notte

Non solo magiche cene d’estate, ma anche d’inverno si può gustare la grande cucina del ristorante “La Cambusa” di Positano. Anche quest’anno, infatti, lo storico locale della perla della Divina ha organizzato un esclusivo cenone di Capodanno che stuzzica l’appetito soltanto leggendolo: il pesce, come sempre, la fa da padrone, per una cena che è accompagnata da un panorama spettacolare. Ma non solo. “La Cambusa”, infatti, lascerà per tutta la notte attiva l’attività del bar, in modo da rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente in un giorno di festa come il Capodanno.

D’altronde, il ristorante “La Cambusa” delizia i palati dei visitatori dal lontano 1970 e che rappresenta ormai una colonna portante per tutte le persone che fanno tappa nella meravigliosa città della Costiera. Un posto unico nel suo genere, vista la sua posizione da sogno in piazzetta Amerigo Vespucci nella zona di Marina Grande, che è il massimo sia per godere di una serata romantica con il proprio partner, sia per una serata in famiglia.