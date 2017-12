NA 14 e 20/12/17 Edizioni di Napoli in…canto

Tweet on Twitter

Il 14 Dicembre u.s. presso il teatro della scuola Nicolardi, Marisa Pumpo Pica ha presentato una edizione di Napoli in…canto a cui hanno partecipato numerosi poeti e cantanti.

Il 20 Dicembre u.s. è stata ancora Marisa Pumpo Pica che presso la Biblioteca Croce al Vomero, ha presentato una seconda edizione di Dicembre di Napoli in…canto.

La sala era gremita di ospiti, poeti e cantanti. Marisa ha dovuto destreggiarsi non poco nella ricca scaletta per accontentare un poco tutti nelle due ore che sono concesse per l’evento alla libreria Croce.

Hanno recitato versi:

Anna Maria Piccirillo, Domenico Blasi, Maria Vacca, Giuseppe Esposito, Vincenzo Occupato, Irene Pumpo, Romano Rizzo, Giovanni Baiano, Salvatore Bova, Vittoria Alterio, Anna Maria De Vito, Lidia Sanseverino, Bruno Basurto, Arturo Bono, Roberto Di Roberto, Maria Rosaria La Gala, Enzo Carbone.

Anna Maria Forte ha recitato Le ciaramelle di Giovanni Pascoli.

Hanno partecipato per il canto:

Cosimo De Liberato, Tullio Sabella chitarra e voce, Maria Rosaria Botti, Enza Romano, Luca Paolella, Antonio Onorato accompagnato dalla chitarra di Gianfranco Matarazzo.

L’incontro si è concluso con lo scambio di auguri natalizi e un arrivederci al prossimo mese di Gennaio.

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews

Nota: A breve inserirò anche un filmato di audio video girato durante l’evento del 20 Gennaio u.s.