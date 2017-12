Amalfi, lo spettacolo unico delle luminarie: le più affascinanti della Divina

🔊 Ascolta questo articolo

Uno spettacolo davvero affascinante che rientra in una serie di iniziative che hanno reso la città di Amalfi ancora più suggestiva durante queste feste natalizie. Quella dell’istallazione delle luminarie è stata sicuramente una mossa azzeccata, visto l’effetto positivo che Amalfi ne ha ricevuto. Migliaia e migliaia di luci sono state istallate nel comune della Divina, da Piazza Duomo alla Valle dei Mulini, passando anche per il lungomare. Una luce che rende l’atmosfera davvero unica, sia per grandi che per piccini. Probabilmente si tratta delle luminarie più belle della Costiera Amalfitana.

Come detto, le luminarie rientrano in una serie di iniziative che il Comune di Amalfi ha intrapreso quest’inverno, per un Natale e un Capodanno davvero indimenticabili. La città sembra davvero risentirne in senso positivo: difficile è trovare un posto libero in un albergo in questi giorni, cosa che ovviamente è fondamentale anche per le attività commerciali. Le iniziative e gli eventi, comunque, non mancheranno anche nei prossimi giorni: ad esempio, questa sera, si esibirà l’Orchestra Panzillo (clicca qui).

Questo il programma della giornata di domani, 28 dicembre:

h 10:00 – 21:00, “Amalfi Degusta – Food e Street Food Christmas Tour” Amalfi – Lungomare dei Cavalieri. A cura dell’Associazione Eccellenza in Piazza.

h 18:00, “Amalfi canta il Natale” Rassegna Cori Polifonici XXV edizione, Amalfi – Cattedrale di S. Andre.a