I 23 convocati per Palermo: forfait Perico, Gatto e Schiavi, Sprocati stringe denti, a casa Rosina

Sono giusto 23 i convocati di Stefano Colantuono per la trasferta di Palermo. Al termine della rifinitura svolta questa mattina allo stadio Arechi, con meteo tutt’altro che clemente, il trainer granata si vede costretto a lasciare a casa gli acciaccati Schiavi e Gatto, oltre agli infortunati di lungo corso Radunovic, Tuia, Della Rocca, Orlando e quel Perico che nelle ultime settimane è rientrato in panchina ma non ha mai trovato il campo. E adesso si ferma di nuovo a causa della tallonite al piede destro. Restano a casa anche Popescu e Alessandro Rosina, la società non ha comunicato le motivazioni.

Leonardo Gatto non è stato convocato a causa di un risentimento muscolare al bicipite femorale destro. “Indagini strumentali saranno effettuate nelle prossime 48 ore”, fa sapere la Salernitana. Schiavi dà forfait anche lui per problemi muscolari già accusati ieri, mentre Sprocati – comunque affaticato – stringe i denti e parte con la squadra. Il suo impiego eventuale sarà valutato domani dallo staff tecnico.

Di seguito l’elenco dei partenti per la Sicilia, in cui si rivedono Minala – dopo lo stop per squalifica – e Odjer che ha smaltito l’influenza. Regolarmente in lista pure Rizzo che ha smaltito le noie muscolari.

PORTIERI: Adamonis, Iliadis, Russo;

DIFENSORI: Asmah, Bernardini, Mantovani, Pucino, Vitale;

CENTROCAMPISTI: Kiyine, Minala, Odjer, Ricci, Rizzo, Signorelli, Zito;

ATTACCANTI: Alex, Bocalon, Cicerelli, Di Roberto, Kadi, Rodriguez, Rossi, Sprocati.