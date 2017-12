🔊 Ascolta questo articolo

Presso l’Annunziata di Napoli fino al 1980 si sono formate generazioni e generazioni di speciali infermieri per bambini, note come la categoria di puericultrici, figura oggi sostituita per legge. Dalla Penisola Sorrentina tantissime ragazze, oggi quasi in pensione, hanno svolto il corso triennale, con lavoro a turno alterno, di giorno e di notte, presso l’istituzione napoletana dedicata per eccellenza ai bambini, per conseguire il titolo di puericultrice per poi accedere al lavoro negli ospedali o altri enti.

Nelle Sala delle Colonne, Complesso Monumentale della SS Annunziata di Napoli,Da sabato 18 novembre 2017 a sabato 20 gennaio 2018,Mostra fotografica

SGUARDI NON INDIFFERENTI

L’accoglienza, la cura e il maternage nella Real Casa Santa della SS Annunziata di Napoli 1899 ‐2004 -Foto di Angelo Antolino e Maddalena Curatoli

a cura di Maria Pia Marroni.

La maternità adottiva da sentimento individuale a valore sociale Reportage fotografico a cura di Claudia Montella e Mara Petrone.

La Mostra verrà inaugurata sabato 18 novembre alle ore 11.30 con la presenza dell’Assessore Gaetano Daniele

La mostra vuole dare risalto al tema della maternità attraverso le testimonianze fotografiche di due epoche e di due modalità diverse, in cui la maternità è espressione di solidarietà, di accoglienza, di relazione sociale estesa.

La prima sezione della mostra ripropone, attraverso 34 fotografie storiche, in bianco e nero, restaurate e riprodotte da Angelo Antolino e Maddalena Curatoli, il percorso da Real Casa Santa dell’Annunziata, istituzione benefica e brefotrofio fino all’ultimo tratto di storia dell’Ospedale Pediatrico SS Annunziata.

In parallelo, la seconda sezione della mostra è costituita da 34 fotografie che, attraverso un

reportage fra ritratti di donne in attesa di un figlio adottivo, bambini in attesa di una famiglia, famiglie adottive, metafore visive ed immagini simboliche, rappresentano, in maniera poetica e allusiva il valore della maternità adottiva, che trasferisce un desiderio individuale in una dimensione di valore sociale.

In occasione della mostra nell’aula della Biblioteca Medica verranno presentati, documenti

dall’Archivio Storico dell’Annunziata, riguardanti il primo degli “esposti” e il più illustre di essi, Vincenzo Gemito. Nello stesso periodo verranno ricollocate nel Salone delle Colonne le sculture di Riccardo Dalisi ispirate al tema dell’attesa e della maternità già in mostra nell’occasione del restauro e riapertura del Salone stesso.

La mostra vuole mettere a fuoco un tema sociale di grande attualità quale quello della accoglienza e dell’adozione. Vuole anche promuovere la valorizzazione di un luogo, l’Annunziata, che oltre ad essere un gioiello d’arte e di architettura rappresenta, ancora oggi per i napoletani rappresenta il simbolo della nascita e della cura della mamma e del bambino attraverso i secoli.

Le fotografie saranno tutte esposte con una didascalia trascritte anche in codice Braille.

La mostra, come primo tassello di un progetto più ampio di valorizzazione del monumento, è occasione di collaborazioni con il Consultorio ASL NA1 Centro, con il Centro per le Famiglie del Comune di Napoli attivi all’interno del Complesso, e con la Parrocchia SS. Annunziata la cui Basilica costituisce una parte cospicua del Complesso Monumentale per un auspicabile e coordinato intervento sociale sul territorio.

Visite guidate al complesso monumentale, alla Rota, alla Basilica saranno effettuate durante tutto il periodo dell'esposizione

Inoltre, la mostra sarà aperta tutti i venerdì, i sabati e durante il periodo natalizio, fino al 20 gennaio.

Info: Maria Pia Marroni (Na.Sc.eRe) 336.848532 ‐ Claudia Montella (D'altronde) 393.1489895

La Cooperativa NA.SC.E.RE nel Terzo Millennio

promuove la valorizzazione e la diffusione di una cultura della nascita ‐ nella sua dimensione umana, intima, relazionale e sociale . Na.Sc.eRe. sostiene e incentiva, attraverso percorsi socio educativi e culturali

per la comunità,, la trasmissione di un sapere e di un saper fare quali strumenti di accompagnamento e di crescita nelle fasi del concepimento, gestazione, parto, accoglienza emotiva ed affettiva e allevamento fino all’autonomia. Nella sua mission la costruzione di una rete per interventi sociali sul territorio.

Ha operato soprattutto negli ultimi due anni all’Annunziata, proponendo una rassegna

natalizia nel 2015 e organizzando eventi teatrali nel Succorpo Vanvitelliano nell’anno 2016.

www.nascerenapoli.it fb nascere napoli

Nasce dall’incontro di ragazzi e ragazze che hanno condiviso lo stesso percorso di studi storico artistici, con una grande voglia di raccontare ciò che molte volte è invisibile agli occhi dei turisti e dei napoletani stessi, con competenze nel campo della promozione e della comunicazione artistico/culturale e profonda conoscenza del territorio. Si adopera da un anno per la valorizzazione della Real Casa Santa dell’Annunziata, organizzando servizi museali, eventi culturali, laboratori didattici e altre attività per promuovere non solo l’Istituto ma anche il patrimonio culturale napoletano. Ha collaborato alla mostra “Storie di bambini”, di Letizia Galli e successivamente con “Semi di laboratorio” alla mostra “Pinocchio nel Cuore di Napoli” di Aldo Capasso e Riccardo Dalisi

Semi di laboratorio Associazione culturale

fondata da Riccardo Dalisi nel 2004 svolge attività di formazione “in collaborazione con Università,

Enti pubblici e privati, Istituzioni scolastiche, nei settori: architettura, edilizia, urbanistica;processi e metodologie di progettazione partecipativa, per il miglioramento della qualità della vita nei centri urbani e per la crescita sociale e civile di chi ci abita e ci lavora; artigianato, arti applicate e design come fattore di sviluppo economico e culturale;arti visive e loro relazione con il design e l’architettura; interazione fra i diversi linguaggi (pittura, scultura, cinema, teatro, musica, fotografia) e strategie della comunicazione”(ex art. 3)

D’altronde è una associazione culturale con obbiettivi solidali. Fondata nel maggio 2016, organizza eventi culturali e artisti, sportivi, ludici; ristabilendo un contatto orizzontale con la natura e rafforzando la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città di Napoli. Nel Febbraio 2017 organizza “Jazz for School” presso Casina Pompeiana ASCN; nel Dicembre 2016 ottiene grande successo con “Aspettando Natale” una cena solidale presso Tenuta Monte Sant’Angelo; nel Luglio 2016 promuove attività sportiva con “I colori del Kayak” presso Le Rocce Verdi di Posillipo, giugno 2016 inaugura l’associazione stessa con “D’altronde si mostra” presso PAN Palazzo delle Arti Napoli. Realizza e sostiene progetti solidali per i bambini come “Progetto scolarizzi‐amo”, “Progetto Ayubowan” ed ultimo ed in fase di sviluppo “Progetto ‐ La Valigia di Miss Hope”.

Attività da svolgere nella Biblioteca Medica durante la

mostra fotografica “Sguardi non indifferenti”

Complesso Monumentale dell’Annunziata – Napoli

La mostra fotografica è aperta tutti i venerdì e sabato dalle 9.30 alle 18.00

Visite guidate al Complesso Monumentale della Ss. Annunziata a cura di Manallart

Info e prenotazioni: 333.8877512

“Napoli. Atlante della città storica: Centro Antico”

di Italo Ferraro

Il Complesso Monumentale dell’Annunziata: storia e ruolo nella città.

Martedì 12 dicembre 2017 ‐ ore 15.30

Sala della Biblioteca Medica del Complesso Monumentale dell’Annunziata

Ne discutono Francesca Capano e Maria Ines Pascariello

Centro Interdipartimentale di Ricerca sull’Iconografia della Città Europea – CIRICE

Università degli Studi di Napoli Federico II

Sarà presente il funzionario della Soprintendenza ABPA per il Comune di Napoli

Dott.ssa Ida Maietta – Curatore del Complesso Monumentale della Ss. Annunziata

Modera Maria Pia Marroni

Interverrà l’autore

Riedizione ampliata del primo Volume, di una collana di 6 volumi su Napoli, offre una descrizione

ordinata e sistematica di una delle più estese e complesse città storiche d’Europa. La scoperta che Napoli

è una ma anche tante città. Il volume é articolato in parti e, minuziosamente, tratta ogni singolo

monumento, luogo, edificio, nella sua qualità artistica individuale e nel suo legame con la situazioni

urbane alle quali partecipa: i quartieri, le vie, le piazze, gli isolati.

Il lettore potrà conoscere tutte la vicende, dalle più antiche alle più moderne, attraverso le quali ogni

cosa ha assunto la forma nella quale la vediamo oggi. Protagonista dell’opera è il Centro Antico e tutto

quanto esiste entro il suo perimetro; sono state, però, trattate anche tutte le costruzioni, scomparse

nell’evoluzione della città, delle quali abbiamo documentazione. Lo studio della dinamica delle

trasformazione ha permesso di vedere nella realtà, e di riscontrare nei documenti, palazzi che sono

divenuti conventi, e, viceversa, cappelle mutate in androni, cortili in piazze, vicoli in cortili.

E’ un’opera per chi non si appaga di guardare, ma vuole conoscere a fondo e, se è possibile, scovare un

pezzo dell’anima di Napoli, della “ame da la cité”: una guida per chi ha tempo.

L’Atlante è anche un’importante risorsa per le Amministrazioni, le Università, i professionisti, gli studiosi.

Italo Ferraro, architetto, autore della collana Napoli.

Francesca Capano, Centro Interdipartimentale di Ricerca sull’Iconografia della Città Europea,

Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Napoli Federico II

Maria Ines Pascariello, Centro Interdipartimentale di Ricerca sull’Iconografia della Città Europea,

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, Università degli Studi di Napoli Federico II

Dott.ssa Ida Maietta, funzionario della Soprintendenza ABPA per il Comune di Napoli – Curatore del

Complesso Monumentale della Ss. Annunziata

“E SE INVECE DI PARLARE… CANTASSIMO?”

LA CENERENTOLA DI ROSSINI GIOCATA CON I BAMBINI

Workshop condotto da Alessandra Petitti e Pietro Maria Di Meglio

Giovedì 4 gennaio 2018 – ore 10.30/13.00

Sala della Biblioteca Medica e locali antistanti la Sala delle Colonne

3 ore di laboratorio seguite da una prova aperta agli adulti.

Numero max di bambini 25

L’opera lirica, fiore all’occhiello della nostra cultura, patrimonio che tutto il mondo c’invidia, è ancora

vicina alla nostra sensibilità? E a quella dei nostri bambini? Noi siamo convinti di sì.

Il melodramma è una forma d’arte vicina alla sensibilità dei bambini, lo conferma il successo del

progetto, nato nel 2010 dall’incontro tra Giovanna Mayer e Alessandra Petitti e che con i suoi laboratori

ha coinvolto centinaia di bambini delle scuole elementari a Napoli e Roma.

I bambini s’intrufolano con entusiasmo nel mondo del melodramma in una sorta di viaggio avventuroso.

Partendo dai personaggi e dalla storia (il libretto), ascoltando, eseguendo esercizi di ritmo ed

improvvisando col corpo si addentrano nell’opera lirica e ne decodificano linguaggi e tecniche

espressive.

Cosa succede se invece di raccontare i propri pensieri parlando, si canta? Si aggiunge qualche

informazione a chi ascolta il racconto, se le parole sono accompagnate da suoni? O si crea solo

confusione?

Se è vero che nell’opera lirica non è maleducazione “parlare tutti insieme” forse ciò significa che la

musica ci aiuta a comprendere più cose contemporaneamente, e che l’armonia si crea quando elementi

diversi sono orchestrati da un pensiero creativo unico, com’è quello del compositore.

La Cenerentola, ossia La Bontà in trionfo

Musicata da Gioacchino Rossini su libretto di Jacopo Ferretti.

Il laboratorio verte sulla Cenerentola di Gioacchino Rossini. Abbiamo scelto questa meravigliosa opera

come centro del laboratorio perché si basa su una fiaba che i bambini conoscono molto bene, anche se

Rossini fece apportare notevoli cambiamenti alla trama. Partendo proprio dalle somiglianze e dalle

differenze con la fiaba ci avviciniamo ad uno dei massimi capolavori del teatro musicale, permeato di

ironia, comicità sensibilità.

Alessandra Petitti, danzatrice, performer, didatta.

Si dedica alla coreografia e alla regia, prediligendo il lavoro sul teatro musicale. Collabora con Pino De

Vittorio e Cappella Neapolitana di Antonio Florio, i registi Davide Livermore, Paul Curran, numerosi Enti

Lirici in Italia e all’estero. Tra i soci fondatori di Dissonanzen, associazione culturale che si occupa di

musica contemporanea e dei suoi rapporti con le altre espressioni artistiche.

Esperimento 20 nasce nel 1975 dalla sperimentazione psicopedagogia indirizzata dalle ricerche di

W.Reich rivolte a favorire il pieno sviluppo personale del bambino.

Giovanna Mayer, Benedetto Di Meglio e Dario Aquilina seguono il progetto dalla sua creazione,

promuovendo un cammino di apprendimento, emozione e sviluppo dell’infanzia in continuo confronto

con le più importanti istituzioni italiane ed europee, attivando manifestazioni convegni ed eventi che

permettono di avanzare verso nuovi confini di ricerca.

I primi bambini coinvolti nel nostro progetto sono oggi quarantenni e con molti di loro sono ancora forti

rapporti di affetto. Fra di loro giornalisti, registi, artisti, attori, musicisti, scienziati che ancora non

dimenticano la ricchezza delle esperienze vissute insieme.

Generare, partorire, nascere. Una storia dall’antichità alla provetta.

Presentazione del libro di Nadia Maria Filippini

Venerdì 12 gennaio 2018 – ore 11.00/13.00

Sala della Biblioteca Medica del Complesso Monumentale dell’Annunziata

In collaborazione con il Prof. Nicola Colacurci

Clinica Ostetrica della Seconda Università di Napoli (SUN)

Presente l’autrice.

Per la prima volta in Italia, il volume ricostruisce in un’ampia sintesi la storia del parto e della nascita in

Occidente dal mondo antico ai nostri giorni, soffermandosi sugli snodi e i cambiamenti più significativi

(dalla costruzione del discorso medico‐scientifico nel mondo antico, alle innovazioni del cristianesimo,

all’affermarsi della figura del chirurgo‐ostetricante nel Settecento, alla medicalizzazione del parto, fino

alla rivoluzione delle tecnologie riproduttive del Novecento), in un percorso tutt’altro che lineare,

progressivo od omogeneo; denso al contrario di permanenze, oltre che di innovazioni; di continuità nella

trasformazione; di confronti, scontri, conflitti.

Il tema è indagato nelle sue molteplici sfaccettature culturali, sociali, scientifiche, religiose e nelle loro

correlazioni, da cui discendono rituali e pratiche terapeutiche, norme religiose e civili, forme di potere

e disciplinamento sul corpo femminile fecondo. Le epocali trasformazioni che si snodano nelle pagine

risultano il frutto di una serie complessa di fattori, culturali oltre che medico‐scientifici, che vanno a

cambiare l’immagine stessa della maternità e della nascita, in un contesto di più profonde

trasformazioni sociali.

La scelta di tenere insieme “generazione, gravidanza‐parto e nascita” esprime l’intento di mettere a

fuoco l’evento nella sua interezza e di mettere al centro tutti i soggetti coinvolti, non solo la madre, ma

anche il feto/neonato, il cui ruolo e rilevanza mutano in relazione al cambiamento della

rappresentazione che lo connota, risultando cruciale nel condizionare pratiche e principi deontologici.

Accanto ad essi stanno altri personaggi: la levatrice e il medico, i cui ruoli e profili sociali e professionali

variano nel corso del tempo con il mutare della scena del parto, in un confronto professionale e di

genere fatto ora di scambi e collaborazione, ora di contrapposizione e conflitti.

La storia del parto e della nascita appare in questa prospettiva come un capitolo fondamentale della

storia culturale e di genere, un osservatorio cruciale per quella delle donne, uno strumento

indispensabile per capire meglio la complessa realtà del presente.

Nadia Maria Filippini ha insegnato Storia delle donne presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. È socia

fondatrice della Società Italiana delle Storiche; ha fatto parte del direttivo e della redazione di

«Genesis». Tra le sue opere, ricordiamo La nascita straordinaria. Tra madre e figlio: la rivoluzione del

taglio cesareo (sec. XVIII‐XIX) , la curatela di La scoperta dell’infanzia. Cura, educazione e

rappresentazione, Venezia 1750‐1930 (con T. Plebani, Marsilio, 1999) e, per i nostri tipi, di Corpi e storia.

Donne e uomini dal mondo antico all’età contemporanea(con T. Plebani e A. Scattigno, 2002).

Prof. Nicola Colacurci ‐ Clinica Ostetrica della Seconda Università di Napoli (SUN)

La ricerca delle origini:

Presentazione del documentario “La voce del sangue”

di Mariateresa Farnese

‘Comitato per le origini’ percorsi esistenziali

Incontro con i Figli della Madonna

Sala della Biblioteca Medica del Complesso Monumentale dell’Annunziata

Sabato 13 Gennaio 2018 – ore 11.00/13.00

La voce del sangue è un documentario antropologico realizzato come elaborato finale della tesi

magistrale di Mariateresa Farnese. La Ruota degli Esposti, voluta secondo la leggenda da Nicola Scondito

in seguito ad un voto, ha avuto l’importante funzione di accogliere tanti bambini, di dare loro una

possibilità di sopravvivenza. Ciò avveniva nel Complesso dell’Annunziata, dove nel buio della notte,

senza svelare a nessuno il motivo di quel gesto, migliaia di donne, la cui identità è rimasta ignota, vi

hanno depositato corpicini. Oggi la Ruota non esiste più se non come testimonianza di epoche trascorse.

Nonostante l’abolizione della Ruota i neonati continuarono ad arrivare alla Real S. Casa. Bambini

abbandonati, ormai cresciuti, che inseguono le loro madri per scoprire chi sono. Molti ci riescono. Altri

rinunciano. Sono decine di migliaia. Vengono definiti i “Figli della Madonna”. Ciò che li accomuna è il

loro irrefrenabile desiderio di ricerca. La ricerca delle origini, di un nome, di se stessi.

Mariateresa Farnese, laureata in Beni culturali presso l’Università di Napoli Federico II e specializza in

Scienze dello Spettacolo e della produzione multimediale con lode presso l’Università degli Studi di

Salerno. Videomaker freelance e co‐fondatrice del progetto “Occhio allo Scatto”, nato sulla piattaforma

Youtube. Il progetto ha lo scopo di divulgare e condividere la storia, la cultura e le bellezze dei nostri

luoghi.

La cura dei legami. Storie e contesti.

Il centro per le famiglie (Asl Na1 Centro e Comune di Napoli)

presentano un servizio per il quartiere, per la città

Giovedì 18 Gennaio 2018 ‐ ore 11.00

Sala della Biblioteca Medica del Complesso Monumentale dell’Annunziata

In una città come Napoli: la storia di un Servizio pubblico integrato tra ASL NA 1 e Comune di Napoli.

Cosa vuol dire essere operatori sanitari

Dir. Generale Asl Na1 Centro, dott. Mario Forlenza

dott. Gabriella Ferrari Bravo, psicologa e psicoterapeuta

dott. Francesca Laccetti, psicologa e psicoterapeuta

don Gigi Calemme, parroco della Basilica Ss. Annunziata di Napoli

dott. Roberto Velardi, Ass. Velardi‐ Forcella

moderatrice: Natascia Festa, giornalista Corriere del Mezzogiorno

Da progetto a Servizio, lo sviluppo e l’intervento sul territorio e con le Istituzioni del lavoro con le

famiglie, le separazioni, la crescita e l’organizzazione della mediazione familiare, la creazione di un

modello operativo di incontri genitori e figli, con l’attenzione ai bisogni dei cittadini e ai cambiamenti

sociali e culturali delle città.

Il Centro è un servizio integrato del Comune di Napoli e dell’ASL Napoli 1 Centro. Rappresenta una

risorsa attiva per la promozione del benessere familiare. L’offerta d’aiuto è rivolta soprattutto a famiglie

con disagi multipli e a nuclei con problemi di conflittualità nei casi di separazione e divorzio.

Svolge funzione d’osservatorio per l’attività con le famiglie di cui si occupano il Tribunale per i

Minorenni, il Tribunale Ordinario Sezioni Civili, e i Servizi socio‐assistenziali territoriali, per una più

adeguata e opportuna risposta dei servizi nell’ambito della conflittualità familiare e del sostegno alla

genitorialità.

Chi eravamo, cosa avviene oggi, i progetti, i laboratori con le forme d’arte.

L’incontro con i servizi sanitari presenti all’Annunziata e con il territorio.

Gabriella Ferrari Bravo è psicologa e psicoterapeuta. Ha lavorato con le Nazioni Unite nei programmi

per i bambini di strada in Argentina e Uruguay in un servizio per le tossicodipendenze a Napoli; è stata

giudice onorario al tribunale per i minorenni di Napoli. È docente a contratto con la Federico II per la

Psicologia di Comunità e il Master in mediazione familiare istituzionale.

Francesca Laccetti ha lavorato nel reparto di gravidanze a rischio dell’ospedale Cardarelli e nel Servizio

per le tossicodipendenze. È conduttrice di corsi e laboratori con tecniche espressive in ambito clinico e

formativo; è musicoterapista e scrittrice. È docente per il Master in Mediazione Familiare Istituzionale

della Federico II.

Come realizzare una mostra d’arte interamente fatta dai bambini.

Giornata di lavori sul rapporto tra bambini ed arte con tavola rotonda

Sabato 20 gennaio 2018 ‐ ore 10.30/13.00

Sala della Biblioteca Medica del Complesso Monumentale dell’Annunziata

Tavola rotonda

Moderatore: Dario Aquilina

Fiorella Orazzo: Il canto nell’accompagnamento alla nascita

Giovanna Mayer: L’esperienza di Esperimento 20. L’arte grande per i bambini piccoli

Alessandra Petitti: E se invece di parlare…cantassimo? L’opera lirica e il mondo dell’infanzia

Roberto Velardi: Il progetto Scoprire Napoli. Studiare la storia attraverso l’arte grafico‐pittorica e

architettonica

Una giornata di riflessione per sviluppare le tematiche e il rapporto tra le arti e il mondo dell’infanzia e

dell’adolescenza. Attraverso la presentazione di esperienze e ricerche svolte a Napoli negli anni, sarà

stimolato un momento di riflessione e di approfondimento su come l’avvicinamento alle arti può e deve

cominciare anche prima della nascita ed accompagnare la crescita del bambino per favorirne un sano e

libero sviluppo.

La prospettiva da cui partono questi studi è che non c’è forma e pratica d’arte che possa essere preclusa

ai bambini, che hanno un’elasticità mentale tale da poter accogliere stimoli provenienti anche da opere

che a noi adulti sembrano quanto più lontane possibili da loro.

È un errore procedurale, dal nostro punto di vista, concepire che il percorso educativo artistico debba

partire con un’introduzione alle arti che fornisca delle chiavi di interpretazione per le opere massime; le

quali, essendo capolavori, si spiegano da sole e sono passibili di più livelli di lettura. Partendo da un

livello minimale che può essere la comprensione del soggetto in un’opera grafico‐pittorica, la trama in

un’opera teatrale, la melodia in musica, fino ad arrivare ad un livello massimale che analizza l’intero

complesso dell’opera, è possibile approcciare ai massimi capolavori con bambini di qualsiasi età.

Le diverse forme d’arte, inoltre, sono uno dei tramiti migliori per progettare interventi pedagogici che

favoriscano lo sviluppo di un apprendimento spontaneo e di competenze specifiche.

La validità di questo approccio è confermata dalle ultime scoperte delle neuro‐scienze che evidenziano

come le arti, contenendo intrinsecamente tecniche di improvvisazione, stimolino la capacità di elaborare

con la giusta rapidità e libertà le decisioni nelle scelta