Maltempo, Positano sagra Zeppola rinviata al 29 e 30. Caos a collegamenti per Capri

L’arrivo del maltempo in queste ultime ore, ha costretto Positano al rinvio degli eventi, infatti passerà al 29 e 30 dicembre la “Festa della Zeppola” nella Perla della Costiera amalfitana . Difficoltà anche nei collegamenti marittimi, le vie per mare per Capri sono nel caos, data anche la notevole presenza di vip del cinema che hanno scelto l’isola per trascorrere la propria pausa natalizia.