Amalfi, Capodanno: Arisa aspetterà prima la mezzanotte a Benevento. Polemiche sull’orario dell’evento sui social

Il Capodanno amalfitano fa già discutere. Qualche settimana fa è apparso un articolo sull’edizione partenopea de la Repubblica, in cui si diceva che Arisa, l’attesa cantante per salutare il nuovo anno, sarebbe contesa dai comuni di Benevento e Amalfi. La cosa a qualcuno ad Amalfi non è di certo sfuggita e non sono mancate discussioni e polemiche sui social da parte di alcuni amalfitani, riguardo all’orario d’esibizione dell’artista: mentre dal capoluogo sannita fanno sapere che ci sarà l’appuntamento con brindisi alle 23 in Piazza Castello, nella Costa d’Amalfi si parla dell’evento e nella città dell’Antica Repubblica Amalfitana, l’utente Libero Amalfitano non ha mandato giù la “mancata” calata della stella.

L’orario dell’evento è stato accolto con un certo scetticismo, difatti aleggia ancora il ritardo dell’arrivo di Clementino per il concerto dello scorso Capodanno in Piazza Duomo. Ecco alcuni stralci dal profilo Facebook di Andrea Cretella, in cui oltre a mettere in discussione l’organizzazione e le somme investite negli eventi di Natale e Capodanno, si avverte una certa sfiducia sull’esibizione della guest star.

Qualche commento c’è stato anche all’evento Facebook ad indirizzo del “New Year’s Eve” amalfitano, ma sono arrivate le rassicurazioni dell’organizzazioni che Arisa canterà all’ombra del Duomo di Sant’Andrea alle ore 2 del 1 gennaio 2018.