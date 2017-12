Statale Sorrentina, incubo maltempo: chiuse nuovamente le gallerie!

🔊 Ascolta questo articolo

Non c’è pace per chi utilizza le gallerie di Varano e Privati. L’ANAS, infatti, ha comunicato questa mattina che, a causa dell’improvviso intensificarsi delle precipitazioni nella zona, dalle ore 9:00 si è proceduto alla chiusura del tratto di Strada Statale 145 “Sorrentina”, tra il km 3+600 circa (svincolo di Castellammare Ospedale) ed il km 9+700 circa (svincolo di Castellammare Villa Cimmino).

L’interdizione al traffico – per motivi di sicurezza legati al limitato deflusso delle acque di monte, per effetto della ridotta sezione di scorrimento delle acque del torrente ‘Rivo Calcarella’, a seguito delle eccezionali precipitazioni dello scorso 6 novembre – avviene nel rispetto di quanto precedentemente comunicato da Anas, in occasione del ripristino della transitabilità lungo la tratta stradale. La riapertura del tratto stradale, permanentemente sorvegliato, ed il conseguente ripristino della regolare circolazione verranno effettuati in relazione alla cessazione della allerta meteo. Il traffico utilizza i percorsi alternativi precedentemente indicati, ovvero viabilità locale ed ex strade statali 366 “Agerolina” e 145.

Davvero una batosta per gli automobilisti che tornano al lavoro dopo questi giorni di festa nel peggiore dei modi. Ricordiamo che solo dieci giorni fa si era tenuto un incontro in Prefettura, per cercare di risolvere il problema che affligge le gallerie dallo scorso 6 novembre. Ufficialmente, da quanto è emerso dalla riunione, i lavori dell’ANAS dureranno circa tre mesi e comprenderanno appunto la ricostruzione della stessa tubatura. Il lavoro consiste anche nel convogliare le acque del rivolo lì poco distante in una condotta del tutto nuova. All’incontro importante erano presenti il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo, il sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore, il sindaco di Castellammare Antonio Pannullo e il vice sindaco di Piano di Sorrento, Pasquale D’Aniello, oltre che il Genio Civile alcuni delegati regionali.