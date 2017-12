Sorrento, V edizione presepe vivente dei ragazzi di Priora – FOTO

Tweet on Twitter

Sorrento, le foto della V edizione del presepe vivente organizzato dai bambini e ragazzi della comunità di Priora, con il patrocinio del Comune di Sorrento. La località di Priora si trova a metà strada circa tra Sorrento e Sant’Agata, a circa 10 minuti di auto dal centro cittadino, l’ingresso del presepe è posto nei pressi dell’hotel ‘Il Nido’, in Via Nastro Verde, la rappresentazione viene replicata domani 27 dicembre e nei giorni 1,2,5,6 gennaiio 2018, dalle 17.30 alle 19.30, è previsto servizio navetta gratuito da Piazza Lauro a Sorrento – per informazioni : 333 1395120 (Silvia) e 339 7927086 (Giovanna)

Foto Giuseppe Di Martino