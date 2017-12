🔊 Ascolta questo articolo

Capodanno a Positano balli in spiaggia con Iovieno , Amalfi Arisa, Sorrento il Fauno a Capri la sexy dj a Praiano il brindisi della tradizione poi subito dopo a Ravello per i concerti, tutti i migliori eventi della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina li trovate nella sezione eventi di Positanonews è il nostro modo per augurare Buon Anno ai nostri lettori. Il Capodanno a Positano è sempre in spiaggia, Nello Buongiorno da Domenica In , poi i Dj guidati da Mario Iovieno pilastro del Music on the Rocks, Arisa sarà ad Amalfi alle 2, in una città che vivrà come se fosse pieno giorno e sarà proprio nel clou, prima di lei lo spettacolo straordinario dei gruppi folk della cittadina della Costiera amalfitana, la migliore per le luminarie e per l’organizzazione delle aperture dei ristoranti della Divina, divertimento assicurato anche ad Atrani, Praiano, Minori , a Ravello attesa per il concerto di Capodanno organizzato dal Comune e dalla Fondazione Ravello, la Città della Musica si impone in attesa del riconoscimento di Città della Cultura Italiana 2020, ma è sempre un riferimento in Campania e in Italia, Sorrento è il cuore del divertimento in penisola sorrentina, eventi ovunque e locali, a Vico Equense in piazza ci sono Max Zotti, Diego Ray, Ivanoe e Gastonbotlaser Show mentre a Castellammare di Stabia organizzatasi last minute abbiamo musica in piazza anche un’esibizione di Maria Laura Cuccurullo Shasa . Come discoteca il top è sicuramente il Fauno a Sorrento, nessun problema a divertirsi, anche con condizioni meteo avverse. Al Capodanno napoletano sul Lungomare Liberato, con le sonorità che richiamano il Neapolitan Power e tre palchi speciali per ballare l’intera notte, la vasta area metropolitana dell’hinterland risponde con un cartellone ricchissimo di musica, eventi, divertimento ma anche tanta solidarietà. Da Gigi Finizio a Katia Ricciarelli, dalla sexy dj-set ungherese Kyra Kole al rapper Clementino: dalla piazzetta di Capri alla Costiera sorrentina, passando per i Campi Flegrei e il Nolano è un fine settimana col botto. Non solo in senso metaforico.

Si comincia con Gigi Finizio, che sabato è in concerto a Sant’Antimo e il giorno dopo sarà tra i protagonisti dell’insolito veglione pomeridiano organizzato in piazza Duomo a Nola con Tony Esposito, gli Audio 2 e Simone Schettino. Veglione che inizia alle 15.30, mentre a Pozzuoli, per la kemesse «Pozzuoli Ardente», seconda edizione finanziata con i fondi POC della Regione, domenica sera si brinderà in piazza della Repubblica a partire dalle 22.30 con le esibizioni live di Aneuro, di Enzo Avitabile e i Bottari che suoneranno allo scoccare della mezzanotte per il brindisi in piazza. Toccherà poi al rapper Clementino scatenarsi sul palco, allestito anche quest’anno nella piazza che fa da cerniera tra il porto e l’acropoli del Rione Terra. Uno spettacolo nello spettacolo. Come in penisola sorrentina e sulle isole del Golfo. A Sorrento, sabato a partire dalle ore 19 per «Sorrento Incontra» nella Chiesa dell’Annunziata, esibizione di Peppe Servillo & Solis String Quartet in Presentimento. Dopo Spassiunatamente, Peppe Servillo ed i Solis Vincenzo Di Donna e Luigi De Maio ai violini; Gerardo Morrone alla viola; Antonio Di Francia alla chitarra affrontano i capolavori della canzone classica napoletana: da Gil a Viviani, da E.A. Mario a Cioffi, performance sempre in bilico tra musica e teatro.

L’ultimo fine settimana del 2017 si apre, invece, a Capri con il concerto in piazzetta di Katia Ricciarelli il 30 dicembre. Un evento che rientra nel cartellone organizzato dal Comune, seguito il giorno dopo dal veglione di Capodanno con la esibizione live dei «Neri per Caso» e il dj-set curato dalla showgirl ungherese Kyra Kole, famosa per aver partecipato come ballerina alla trasmissione Mediaset «Ciao Darwin» una delle dj più sexy, e scollate, d’ Italia. E sull’isola azzurra la piazzetta trasformata in una discoteca all’aperto è stata motivo di polemica. Per alcuni andava dato spazio ad «esibizioni più di spessore», come quella della Ricciarelli, mentre moltissimi altri hanno apprezzato l’adrenalico spettacolo coreutico acrobatico e il New Year Light Designer: spettacolo di luci ed effetti speciali laser e led per dare il benvenuto al 2018.

Musica e divertimento anche a Portici, con il magico spettacolo delle bolle di sapone e della lirica: nel museo di Pietrarsa, sabato sera a partire dalle 20 l’Associazione Mousikè in collaborazione con Fondazione Ferrovie dello Stato ha organizzato un magico spettacolo interattivo, caratterizzato dalla fusione della musica lirica con le luci delle bolle di sapone del «Music Bubble Show», mentre anche Casandrino sceglie la musica per il brindisi in piazza a partire dalle 17 di domenica nella manifestazione «Io brindo in piazza..e tu», per il secondo anno consecutivo organizzata da Comune e «Forum Giovani» con le esibizioni di tre giovani ma già affermate cantanti casandrinesi: Saria Chiariello, Mimma Pagnano ed Elisabetta Imbembo.

Sull’isola d’Ischia, invece, ultimo weekend del 2017 tra musica, solidarietà e tradizioni con street food degli chef stellati, musica, arte, mostre ed eventi. E anche Casamicciola, ferita dal sisma del 21 agosto scorso, ha voluto dare il suo segnale di riscossa: il Comune ha organizzato un ricco cartellone di eventi, con il grande planetario ad ingresso gratuito mentre l’associazione culturale Villa Campagnano con il patrocinio del Comune di Ischia ha allestito la XV edizione del Presepe vivente di Campagnano. Oltre 250 figuranti che daranno vita a quello che è uno degli appuntamenti più attesi del Natale ischitano. Tradizionale presepe vivente anche a San Salvatore di Vico Equense, che coinvolge tutta la popolazione della frazione collinare, mentre sabato 30 dicembre dalle ore 17 alle ore 20, maratona letteraria nell’atrio dello storico palazzo comunale di Corso Filangieri con la partecipazione musicale di Fede n’ Marlen. Tradizione e solidarietà, poi, a Poggiomarino: a San Silvestro, come avviene da oltre un secolo, si saluta l’arrivo del nuovo anno con il tradizionale rito de «La Frasca». Celebrazione di ottocentesca memoria, in cui ritornano dal passato i costumi e gli strumenti musicali tipici della Napoli borbonica, mentre nella vicina Caivano weekend di solidarietà per extracomunitari e indigenti del territorio. Sabato saranno distribuiti circa 100 pasti caldi e altrettanti pacchi alimentari per il cenone di San Silvestro presso la mens Julia della Caritas parrocchiale di San Pietro. Iniziativa svolta in collaborazione con l’associazione giovanile Gerardo Sirico ed il locale club Napoli, per un Capodanno tra tifo e solidarietà.er brindare al nuovo anno,