Montecorice, brucia la pineta delle Ripe Rosse

Nel buio più nero, la solita mano invisibile. C’è puzza di bruciato, tizzoni ancora accesi, poche ore fa è scoppiato l’inferno, il fuoco ha distrutto parte della pineta delle Ripe Rosse nel comune di Montecorice, la Vigilia di Natale. Ultime corse ai negozi, traffico lungo la via del Mare, è Natale, il coro della chiesa prova e riprova le nenie natalizie. In questo clima di festa, qualcuno aveva in mente un altro Natale, un Natale di distruzione. Poveri noi. Per sconfiggere la piaga degli incendi dolosi, c’è una sola strada, dettata dal buonsenso. Pulire e mantenere puliti i terreni. Non c’è altro. Solo così altri Natali saranno all’insegna della serenità. E altre estati daranno alla cronaca solo leggere cronache mondane. L’ex presidente del Parco del Cilento e Vallo di Diano, Giuseppe Tarallo, è avvilito: “Anch’io,ieri,giorno di Natale,vedendo ancora tanto fumo uscire dalla pineta delle Ripe Rosse mi sono chiesto,costernato,quale spirito natalizio alberghi nel cuore di chi ha il coraggio di bruciare la nostra pineta,nostro bene comune?

Che razza di presunto cristiano è costui?! Che futuro augura a sé e ai propri figli,se ne ha, e che può insegnare loro se gli brucia il Natale e le feste,gli alberi che assicurano aria salubre,acqua e buon clima,sicurezza e stabilità del suolo e dei versanti rocciosi e la loro bellezza? Mi è stato detto che sono cadute pietre e qualche masso….forse qualcuno si augura di far richiudere la strada?!

Le mani di un incendiario che a Natale fanno questo disastro come regalo alla propria comunità sono mani criminali,vigliacche ed empie che appartengono a persone indegne di vivere in un consorzio umano.

Questi vili che agiscono nell’ombra spero che riescano a ri-trovare la strada smarrita pensando al male e al disastro che hanno procurato e alle conseguenze che il loro atto sconsiderato e scellerato può avere.

Che siano maledette quelle mani e la mente malata che le ha mosse: come si può dar fuoco a una pineta che ci dona salute,benessere,la bellezza e tanta attrattiva al nostro territorio?!

Sì,che sia maledetto chi si è macchiato di un simile atto criminale,per giunta nel giorno di Natale,giorno di amore e fratellanza e di spirito universale. Che amore può provare chi brucia e distrugge l’ambiente in cui vive insieme alla propria famiglia e alla propria comunità?!

Giovanni Farzati